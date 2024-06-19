拍檔廚房｜陳煒眼紅紅首談與亡母難忘回憶 因花膠海參吵大鑊 (21:02)

由方力申、黃翠如主持的《拍檔廚房》，本周嘉賓是陳煒（煒哥）和梁競徽，今晚（19日）播出的第九集，來到最終回合的「主題故事Omakase」，煒哥組和競徽組分別以「思念的滋味」及「愛與承」為主題，兩人分享時忍不住熱淚盈眶！

煒哥透露母親多年前因病離世，在母親患病期間，煒哥不時煲花膠及海參給病母補身，有次病母得知女兒所買的食材很昂貴後竟和女兒吵起來，陳媽媽當時激動至流下眼淚，陳煒憶述：「相信佢係覺得個病拖累咗我，所以唔開心流眼淚。嗰時同佢嘈咗兩句我返咗房，過左十零分鐘，突然聽到『嘭』一聲好大聲，好似有嘢跌落樓嘅聲！我嗰刻好驚，個心跳咗出嚟，好慌咁即刻衝出廳，好彩我媽媽仲坐喺度睇緊電視。嗰刻我終於知道自己錯，可能我覺得好嘅嘢，唔代表喺媽媽立場係一件好事。」煒哥眼紅紅表示，從沒跟人提過此事，如今說出來後反而感釋懷：「希望媽媽在天會接受我嘅道歉。」

梁競徽坦言近年對感情、親情、友情有更深體會，尤其到內地工作後、才意會到父母年紀不小，他哽咽說：「唔珍惜嘅話好多嘢都會錯過。爸爸媽媽都好鍾意食魚，但佢哋唔係好識噒骨，加上年紀又大，怕咗唔敢食。邵師傅就諗咗呢個拆骨魚頭煎蛋，等佢哋可以好放心咁去食魚，呢個係『愛』同『承』，係傳承咗中菜嘅文化、技巧同諗法。」

（即時娛樂）