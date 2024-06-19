張文慈為搵食唱夜場遇驚險事 自揭曾雪卵 感情事隨緣 (21:35)

張文慈（Pinky）接受新城廣播漢陽主持的《詩歌有Guide》節目訪問，於2010年信主的Pinky，是虔誠基督徒。

52歲的Pinky在1996年選亞姐入行，她向漢陽透露，指自己入行前曾做過模特兒及特約演員：「即係跑龍套、茄喱啡，當年拍好多卡啦OK，又喺好多電影入面做特約演員，好似《Beyond日記之莫欺少年窮》講黃貫中抄我牌，仲有《開心鬼放暑假》都有份，但都係一、兩個鏡頭。」

Pinky入行不久拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《情陷夜中環》等作品，同時參與電影演出，性感造型令人留下印象，Pinky首部拍攝的電影《黑獄斷場歌之砌生豬肉》，與影帝梁朝偉合作，她憶述當時緊張得不敢直視對方：「第一次拍電影驚到吖，我仲記得導演鬧我『你望住佢對眼做戲呀』，梁朝偉隻眼我點敢望？我驚到唔敢望住佢對眼。」

除了影視工作，Pinky亦經常穿州過省四出登台，曾遇過不少驚險事件，令她猶有餘悸：「有年生日喺夜場登台，唱唱吓歌老闆推個蛋糕出嚟，全場同我慶祝，握手期間我畀人扯咗落台，當時着咗一條低胸露背裙，一仆向前就跌咗落人海裏面，好多隻手兜住我，托返我上去，你諗吓畀幾多人摸過我個身？」漢陽笑稱：「個場面好香艷！」Pinky續說：「我都唔知喊唔喊好，但人哋又唔係特登，只係好羞辱嘅感覺，最後都硬住頭皮唱埋落去，一半驚險又一半開心。」

Pinky被漢陽追問感情事，她表示感情生活5隻手指數得晒：「入咗行後都係2、3個，我以前好執着㗎，好介意同好驚畀報紙寫，好驚有唔好影響，但𠵱家咁大個冇乜所謂；信主後，唔會再為拍拖而拍拖，呢個年紀想搵個伴多啲，心態好隨緣。」

Pinky表示早年曾雪卵：「以前細個好恨結婚生B，但𠵱家唔會，我都唔細，搵男友搵老公條件同後生唔同，曾經有想過要小朋友，仲雪咗卵，但都好多年前，𠵱家都唔怕講，唔可以為咗結婚夾硬搵個人去生，已經放棄呢個念頭，一切交畀主，因為上帝早有預備。」

（即時娛樂）