next

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)獲邀飛往法國巴黎出席時裝周活動,跟從英國飛到當地的著名作詞人黃偉文(Wyman)一同觀看時裝騷。3人難得見面,活動後更一同食飯敘舊,大歎海鮮餐。

他們分別在社交平台分享一同睇騷及飯聚時的合照,Wyman說︰「上次3月倫敦茶聚已經開始夾時間6月巴黎食飯。結果又食到又食唔到又食到又食唔到反覆咗幾次,本身已經放棄咗,終於喺兩日前又突然『撈』得番(海底撈月個撈唔係𢱑撈個撈),大家犧牲瞓覺時間喺Paris食到過咗半夜...... 唯一尷尬位係,我負責book餐廳諗住請客,所以點菜時懶豪亂叫一通叫到成枱都係希望唔好待慢啲客人,結果臨尾俾人偷偷埋咗張單。下次無論喺地球上邊度偶遇,求吓你哋畀我請,好唔慣唔係有大食大畀年紀細過我嘅人請我食飯。不過,呢餐係開心嘅。」

Anson Lo留言︰「So happy to see you again﹗」姜濤則貼上兩個紅色心心Emoji圖案。

(即時娛樂)