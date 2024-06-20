電影《破‧地獄》11月上映 黃子華許冠文海報劇照滲出戲味 (16:52)

黃子華及許冠文（Michael）主演、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩合演的電影《破‧地獄》，將於今年11月14日上映。電影公司今天（20日）公開先導預告、海報及首批劇照，預告中的Michael正在靈堂進行破地獄儀式，子華則在燒衣爐旁若有所思。預告中幾句對白「香港嘅殯儀係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街，『武』嘅係喃嘸...」，點出《破‧地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品。預告尾段，子華與Michael相對而坐，Michael語重深長地說︰「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」海報中，子華與Michael在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感，道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的信息，更帶來無限想像空間。

在子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式，值得細賞及重視。他說︰「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄，近距離見到師傅在面前噴火、弄劍，我想不到還可以在其他什麼地方，看到這麼特別的告別儀式！在電影《破‧地獄》裏，不但呈現破地獄這個儀式，更透過整個內容豐富的香港殯儀行業，去探討生死這件人生最大的事。」子華透露劇組做足資料搜集，令他不斷長知識。他表示：「例如為先人化妝，並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問。我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」

Michael亦被《破‧地獄》的劇本所深深打動，尤其涉及生死的部分。他說︰「首先，有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見，站在道教立場，他離開了，我還要面對餘下的人生，如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

能與子華及Michael合作，衛詩雅（Michelle）稱既開心又痛苦：「當然好榮幸與子華及Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！不過，我因為角色的遭遇，必須隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會，也不能經常跟兩位前輩取經偷師，內心十分掙扎！」談到生死，Michelle說：「戲中角色的經歷和真實的我有很大距離，幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中，拍完令我對家人與摯親，甚至看待生死都有新的領會，希望觀眾都會有同感。」

（即時娛樂）