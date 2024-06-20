我們與金牌的距離｜吳啟洋拒向霹靂舞界發展︰再跳骨都斷 (17:37)

吳保錡、吳啟洋（Phoebus）、陳安立（Brian）及黃可盈（Flavia），主持的ViuTV節目《我們與金牌的距離》明晚（21日）播出第5集，Phoebus將會挑戰綽號B-boy Think的香港霹靂舞代表運動員曾子驊，每人1分鐘自由發揮演出，由同樣為香港霹靂舞代表成員的B-boy C Plus擔任評判評分。Phoebus在比賽前為自己起了B-boy Cute的綽號，自稱跳舞生涯從沒試過Free Style的他一開始就施展自己懂的所有舞技，跳得有板有眼，獲B-boy Think和B-boy C Plus讚好。不過，Phoebus在實力懸殊下，最終以4比8落敗。

為了提升戰鬥力迎戰終極挑戰，Phoebus接受B-boy Think的特訓。他一學就會倒立、Freeze等動作，而且跳得輕鬆自如，令全場嘩然，導演也禁不住投訴Phoebus學得太快，令節目不夠片段播出，連累一眾幕後工作人員也要被迫一齊學，一齊跳。特訓後的終極挑戰規則不變，只要縮近之前的比賽分數便為之挑戰成功。Phoebus為了贏回一局，全力使出特訓所學的舞步。評判C Plus賽後表示Phoebus如繼續向Breaking發展，可成為代表隊成員。Phoebus笑言：「再跳骨都Breaking！」

（即時娛樂）