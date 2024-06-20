葉振棠仍被生蛇後遺症困擾 有信心周日告別騷完美謝幕 (19:05)

現年80歲的葉振棠曾感染新冠病毒及俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，他直言至今仍受「生蛇」後遺症困擾，有耳鳴、牙肉麻痺、臉部有針刺的感覺，進食時亦有問題，但情况已改善了很多，身體狀態不錯。（大會提供）

現年80歲的葉振棠（棠哥）將於周日（23日）在紅館舉行一場告別樂壇演唱會，距離開騷只餘數天，部分演出嘉賓名單陸續曝光。除了記者會當日已現身的夏韶聲，張德蘭及米雪亦會參與演出。棠哥近日為演出進入最後準備階段，除了自己的首本名曲，亦跟演出嘉賓排練《戲劇人生》、《相愛千萬年》等歌曲。棠哥心情興奮，呼籲歌迷準時入場以免錯過任何演出部分。由於眼疾問題看不到提詞機，他表示早在3個月前已記熟所有歌詞。棠哥透露邀請了不少好友任嘉賓，大家也一口答應，部分人因工作關係未能參與演出，也希望能到場欣賞。開騷在即，棠哥說︰「難得跟一班好友敘舊，很開心﹗不捨紅館舞台？不會，我只是不再舉行大型演唱會，如有需要會作慈善演出。」

棠哥去年身體麻麻，曾感染新冠病毒及俗稱「生蛇」的帶狀疱疹。他表示今年狀態良好，雖然仍被「生蛇」後遺症困擾，但情况已改善了很多，體力絕對能應付這次告別騷。棠哥回憶︰「上年在美加演出時，行程緊密，每天睡眠時間只有1、2小時，可能因此令免疫力下降。我沒有『生蛇』的概念，當時下唇出現一粒瘡，以為是普通暗瘡，沒特別注意，怎料2、3天後已蔓延至耳朵、眼角，臉亦顯得腫脹。友人後來提醒，我才知道自己『生蛇』，但已錯過治療黃金72小時。」

時隔一年，棠哥仍受「生蛇」後遺症困擾，仍有耳鳴、牙肉麻痺、臉部有針刺的感覺，進食時仍有問題。他說︰「『生蛇』後，牙齒及牙肉出現麻痺感覺，令我未能如常進食。我當時吃一塊方包就要花上1小時；治療的藥物亦令我腸胃不適、胃口欠佳，半個月就瘦了10磅。棠哥當時被「生蛇」問題困擾，取消了一些海外演出，病癒初期亦未能在表演時呈現出百分百水準。他說︰「『生蛇』後舌頭受影響，演唱時有困難，唱不到高音，當時只有平日的六成水準。不過，我現在的狀態很好，相信可以將最好一面獻給各位。」

（即時娛樂）