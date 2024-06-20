繁花｜寶總紅顏知己締結香港情 跟汪小姐感情印記「排骨年糕」登場 (19:59)

劇中作為寶總跟汪小姐情感印記的排骨年糕終於登場，此款老上海小食，二人每趟都會品嘗，當中隱藏汪小姐對寶總的心思。（大會提供）

由王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，本周重點落在寶總（胡歌飾）周旋於3位女主角之間︰玲子（馬伊琍飾）、汪小姐（唐嫣飾）和李李（辛芷蕾飾）。她們演藝事業如《繁花》故事般，遊走上海與香港之間，締結「香港情」。

馬伊琍演的玲子跟寶總在日本認識，為報答玲子的幫助，寶總在上海出資經營夜東京，由她打理。玲子作為寶總最堅實後盾及愛慕者，本周二人面臨最大考驗。

寶總向來對玲子忍讓，但因為汪小姐被冤屈，他罕有大發雷霆，導致玲子出走。馬伊琍憑《繁花》贏得今屆中國電視劇年度盛典「年度女演員獎」，她曾參演港片《寒戰》及《寒戰II》，飾演郭富城太太。

唐嫣飾演的汪小姐對寶總一往情深，甘去赴湯蹈火。她將一板一眼有「精神潔癖」的公職人員，演來入木三分，將急性子的上海姑娘角色，發揮得淋漓盡致。

唐嫣曾簽約王晶及橙天娛樂合組的經理人公司，並演出過《神槍手與智多星》、《棒子老虎雞》、《風雲II》、《歐洲攻略》等電影，和她合作過的港星包括︰梁朝偉、郭富城、鄭伊健、曾志偉、吳鎮宇、黃秋生、謝霆鋒、梁詠琪及莫文蔚等。

劇中作為寶總跟汪小姐情感印記的排骨年糕終於登場，此款老上海小食，2人每趟都品嘗，當中隱藏汪小姐對寶總的心思。2人雖是合作伙伴，暗地裏汪小姐認定跟寶總是一對，汪小姐說過「 排骨年糕從來都不是生意。」

辛芷蕾演的至真園老闆李李，被認定是劇中最美艷神秘的角色。她跟寶總維持一份若即若離的關係，每次她望住寶總的眼神，總帶了一份迷戀，令人摸不着頭腦。辛芷蕾先後跟郭子健、林超賢兩位香港導演合作，在電影《緊急救援》中飾演男神彭于晏女朋友。

（即時娛樂）