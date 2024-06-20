葉振棠五度攀上事業高峰 周日登紅館圓夢 55年音樂路無憾 (22:18)

葉振棠（棠哥）1969年入行，唱足55年，膾炙人口的金曲多不勝數。現年80歲的他將於周日（23日）在紅館舉行一場《葉振棠80告別樂壇演唱會》，他直言年紀大，體力不同從前，去年經歷確診新冠病毒及帶狀疱疹（生蛇）兩次大病後，身體不適仍因簽了合約而上台演出，一整年也覺得辛苦，遂萌生告別樂壇這個念頭。「安慰的是我到這個年齡還唱到歌。其實，我的意思是不再開演唱會了﹗年紀大了，一個人的健康難說得準，今年我覺得狀態OK，不知道明年會如何。這麼大年紀了，不如就做一次（演唱會）叫『退出樂壇』，之後不再開個唱，但仍會參與一些有意義或慈善性質的群星演唱會，唱3首歌就OK。我喜歡唱歌，會繼續唱，即使不演出，也會在家裏唱。唱歌是我生命一部分﹗」

今次是棠哥入行55年的第一次，亦是最後一次紅館演唱會。能擁有一個屬於自己的紅館舞台，他自言已圓夢。「每個香港歌手也希望開紅館演唱會，我10年前已跟葉麗儀有此想法，但申請了8次也不成功。我原打算今次在香港文化中心開騷，但公司認為既然我願望在紅館開個唱，又退出樂壇了，不如試試申請紅館檔期。今次很夠運，雖然只開一場，也算是圓夢了﹗或許因為用上『告別演唱會』名義，紅館認為我都不唱了，就給我一次機會圓夢﹗」第一個紅館騷加上是最後一次個人演唱會，棠哥籌備時很大壓力，揚言要做到100%的好才對得起樂迷。「我會將一生最好的歌唱出來，把最好的歌送給歌迷，多謝他們多年來的支持﹗」

棠哥因為眼疾問題，目前的視力只有正常人的十分一，演出時無法使用提詞機，因此一早就把歌詞背好。棠哥10歲時患上猩紅熱及傷寒症，葉媽媽以為只是普通發燒，不知道兒子大病。當時的棠哥因未能及時就醫，導致視覺神經受損。「醫生說我已算幸運，如再高燒下去，會『燒上腦』。不過，視覺神經細胞死了就不會再生，視力就弱了，像電筒不够電，照明照不遠。幸好我喜歡唱歌，不用靠眼睛『搵食』﹗」回想這個陪伴了自己70年的毛病，他從未因此消極，反而覺得看不清也有看不清的好。「在舞台上看不到觀眾的樣子和表情，覺得他們全都欣賞我。我曾跟其他歌手討論，有些歌手怯場是因為看到台下觀眾似在聊天，不是聽他唱歌。我因為看不到所有觀眾，因此未試過怯場。」

55年唱歌生涯裏，棠哥自詡有些運氣。「剛開始的第1個10年，我遇上一些很棒的音樂人，從他們身上學會很多；第2個10年，我唱電視劇主題曲，唱到黎小田、顧嘉煇很多很出色的作品；第3個10年，我唱到亞視《我來自潮州》、《三國演義》、《楊家將》等劇集歌；第4個10年，我沒出唱片，但演了100多場《麗花皇宮》舞台劇，同時在文化中心舉行第一次個人演唱會；第5個10年，我推出了7、8張發燒碟。」回想過去的每一個10年也有一個高峰，棠哥直言在事業上已沒遺憾。

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（即時娛樂）