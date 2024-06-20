陳凱詠新歌道出生活疲勞 拒逼自己正能量 學懂接納負面情緒 (21:14)

以獨立身分回歸樂壇的陳凱詠（JACE），繼早前推出破格妖艷作《百妖夜行的修行》後，今次從派對的喧囂，返回自己內心空間，帶來最新抒情歌《間歇性休眠》。這首歌背後蘊藏她作為獨立歌手真實寫照，道出生活辛酸與無奈，新歌今天（20日）正式上架。

新歌歌詞由陳詠謙負責，道出在城市追尋理想的辛酸與無奈：「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字裏行間盡是JACE真實寫照。新歌靈感來自蛇的冬眠，JACE表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」

成為獨立歌手後，JACE發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣。除了要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調，尤其正值交稅季節，JACE甚至會自己處理強積金（MPF），崩潰的是，有次當她排舞時，休息途中接到MPF代理電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。

儘管JACE為人外向、樂觀，但原來也有讓她感到疲憊的事。她坦言：「唔好逼自己要正能量咁面對，順其自然又會好番。」JACE認為，當自己處於低谷時，其實不應強迫自己正面，而是要學會接納負面情緒，給自己喘息空間：「生活中難免有疲倦時候，我們不可能時刻保持樂觀，當感到疲憊、沮喪時，不妨讓自己休息，好好感受那些情緒，不要急於擺脫它們，充電過後，再重新出發。」

MV方面亦別出心裁，特意邀請了在日本生活的小女孩出演，展現普通人的生活寫照。在MV的最後，JACE以客串的形式現身，閱讀小女孩寫給她的信。這封信代表著新歌所訴說的故事，不僅是JACE的親身經歷，也是每個人的生活縮影。透過這個創新的MV呈現方式，JACE希望能讓更多人感受到這首歌的意義，知道自己並不孤單。

（即時娛樂）