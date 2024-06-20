呂爵安跳唱拿揑準繩 化身惡魔拍MV 新歌唱出以偏概全社會病態 (21:21)

為突出歌曲主題，新歌MV上的造型亦很特別，Edan化身成惡魔，效果令他感滿意。（大會提供）

向來愛在MV中帥氣登場的呂爵安Edan，今天（20日）推出新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in“E”minor》，打破常規以極度邪惡造型拍攝MV，而歌曲亦一改以往作風，唱出以偏概全的社會病態，惹人反思。

一看歌名，大家必定會想起貝多芬《月光奏鳴曲》，但為何歌名會略有不同呢？Edan道出歌曲創作靈感道：「呢首歌已經做咗成年，當時係想做一首Classical加跳唱嘅作品，跟住就揀咗貝多芬《月光奏鳴曲》，然後我哋再諗用月亮去延伸，諗下講咩好：月亮本身唔識發光，只係因為太陽嘅照射，人類喺地球上望上去，先見到月圓月彎唔同形狀，但佢本身係暗黑球體。我哋跟住諗到，想藉此比喻喺資訊咁發達、速食嘅社會，我哋睇每一件事就好似太陽照落去，佢係咩形狀就係咩形狀，唔會細心用時間去研究。」

經過填詞人T-Rexx的巧思，歌名中的「鳴」變了「明」，有道出真相的含意，而英文名亦將歌曲原本C Sharp minor的調子，變成了E minor，Edan續道：「E就代表Edan，而Major、Minor平時喺音樂上有大調、小調意思外，其實亦有主流、非主流嘅意思，而今次歌曲係屬於Edan一啲Minor嘅想法，所以就用上E minor。」

由於與貝多芬《月光奏鳴曲》有密切關係，新歌中亦用上耳熟能詳熟悉旋律，Edan表示：「今次喺Intro同Ending都係用咗貝多芬《月光奏鳴曲》，以前學琴都有彈過，而且咁啱都係同一個Key，練起上嚟都好快，冇話好難，但中間嘅鋼琴Solo的確有啲考起我，因為太密太快，但都幾得意同具挑戰性，希望有一日可以喺舞台上，可以表演到呢一Part畀大家睇。」

為突出歌曲主題，新歌MV上的造型亦很特別，Edan除了帥氣彈琴現身，他亦化身成惡魔！Edan說：「造型上好特別，係以惡魔形態出現，而且係唔同階段嘅進化，化妝同造型都好大突破，係以往冇試過。最初一聽到呢首歌，就已經好想有呢個模式、變身嘅狀態——上咗月亮，落返嚟就變咗另一個形態，呢個concept喺好耐之前，已經喺我腦海有畫面，好多謝導演幫我實行呢樣嘢。」

這個突破造型，令Edan回想起過去參加《全民造星2》時的Joker造型，Edan說：「呢個造型令我諗起《造星2》玩Joker嘅瘋癲同黑暗形態，又或者係哈利波特嘅表演，但Solo作品一直未有呢個機會，今次係幾好嘅Timing去嘗試。」

惡魔的造型以漸進式呈現，有少少煙燻眼狀、塗黑手指甲再配以道具指甲，到臉上的紋愈來愈多，雙手以彩繪形式塗至漆黑，再配以黑色翅膀，是Edan前所未有的邪惡！Edan感激地表示：「以前都未試過呢啲造型，製作過程需時都比較長，辛苦化妝師幫我搞，唔簡單！出嚟效果好滿意。」Edan更謂他飾演的惡魔，其實揭露世界人類的醜惡。

講明是跳唱作品，MV中不乏跳唱畫面，Edan感到很難忘，他說：「裏面好多長鏡頭跳舞場口，好似喺枱上面，或者喺王座上面，都係一Shot落跳舞，另外有對翼喺好混亂嘅狀態等，以往比較少嘗試，今次體驗好在喺呢幾年對表演同跳舞，都有少少嘅進步，今次先Handle到呢啲嘢，如果唔係以前嘅自己，應該做唔到𠵱家MV想表達嘅嘢，當然可以做得好好多，但呢個Timing都係幾有趣，希望大家都鍾意。」

（即時娛樂）