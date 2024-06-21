《飢餓遊戲》88歲當奴修打蘭逝世 曾伙關之琳演《大腕》 (14:28)

曾參演內地製作《大腕》的當奴修打蘭昨日病逝，其子基夫修打蘭兼《24》男星今日透過社交媒體公布死訊。（法新社/網上圖片/劇照）

在《飢餓遊戲》電影系列飾演施惠國總統史諾的加拿大男星當奴修打蘭（Donald Sutherland），昨日因長期病於邁阿密逝世，享年88歲。曾演美劇《24》的兒子基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）透過社交媒體公布父親死訊：「我懷着沉痛心情宣布，爸爸當奴修打蘭已離開我們。對我來說他是電影史上最重要的演員之一，無論是好人、壞蛋抑或丑角，他都應付自如。他熱愛演戲，別無所求，活出精彩人生。」並上載父子黑白合照悼念。

當奴修打蘭1935年出生於加拿大聖約翰市，大學時已參與戲劇演出，其後移居美國，1967年憑《十二金剛》鋒芒初露，其後接拍《風流軍醫俏護士》、《鐵甲雄師突擊戰》及《花街殺人王》等，並與後者女主角珍芳達（Jane Fonda）傳緋聞。當奴戲路縱橫，卻從未獲奧斯卡提名，直至2018年終獲美國演藝學院頒發終身成就獎。當奴修打蘭曾參演2001年上映的內地電影《大腕》，該片由馮小剛執導，葛優及關之琳主演，故事講述當奴扮演蜚聲國際的大導演泰勒，新片選在中國取景，怎料中途猝逝，內地製作團隊決定要為其風光大葬。

當奴修打蘭死訊曝光後，不少圈中人包括《複雜關係》男星艾力寶雲（Alec Baldwin）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、歌手Michael Buble等均透過社交媒體留言悼念，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）更讚揚他是一位「擁有強烈的存在感，星途光芒四射，真正偉大的加拿大演員」。

（即時娛樂）