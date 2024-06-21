陳山聰克服畏高2樓瀡落地 袁偉豪5度拍跳海戲即病 (19:49)

陳山聰、袁偉豪、張振朗、姚子羚、朱晨麗及張馳豪等，今天（21日）出席新劇《反黑英雄》記者會。陳山聰與朱晨麗將在劇中合作追捕飾演奸角的袁偉豪，過程中會有不少動作及飛車場面。袁偉豪指劇集要呈現出港式暴力美學，他最深刻拍攝一場逃避敵人追殺，在尖東跳海逃生的戲分。袁偉豪回憶︰「當天很冷，氣溫只有5度。我拍完這場戲後，第2天就發燒，病了﹗」袁偉豪稱雖然在《反黑》演奸角，但將來待兒子長大後，會讓他觀看，惟情慾戲就不會准兒子看。

陳山聰有場從2樓瀡帆布落地面的追捕戲，本身畏高的他表示︰「雖然只是2、3層樓高，我還吊了威吔，還是害怕。由於那場戲是一鏡到底拍攝，我便向導演說親身上陣。」陳山聰透露兒子霆軒（Jaco）曾到場探班，大讚其角色形象很有型。

朱晨麗透露在劇中有場打低大隻佬的戲，她說︰「我在劇中除了打人，也要捱打、被電線勒頸、被打到撞牆。我覺得很爽，幾享受被人打。打人打得多，第一次被人打，原來拍被打戲也有技巧，要懂得卸力，否則會內傷。」

姚子羚、張振朗首次合作演對手戲，分別在劇中飾演江湖大嫂及正邪難辨的臥底。張振朗笑言能跟姚子羚合作，圓了他的兒時夢想。他說︰「我小時候看《四葉草》時，覺得子羚很靚，她是很多男士的幻想對象。」談到兩人在劇中沒有親熱戲，張振朗笑言︰「希望下一次有。」姚子羚說︰「下一次我吻你吧﹗」

（即時娛樂）