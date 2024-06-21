陳瀅擇偶要理念相同思想成熟 抱佛系心態不心急拍拖 (23:41)

34歲陳瀅入行11年，自覺隨年紀漸長，性格不像以前急躁，一想起就要得到或做到，現在抱「要來自然會來」心態，對待人生、感情事、工作及角色要求都「佛系」隨緣。

陳瀅享受目前生活，不急於拍拖。她以前試過未準備好，未清楚對方性格便投入戀情，現在必先互相了解才開始，兩個人一起最重要夾，還要有相同理念，最美滿是找到年紀接近但思想成熟的男友。好友王灝兒（JW）早前宣布與男友結束6年情，陳瀅有感而發道：「人生好長，我覺得一段關係去到不是最開心的話……做人當然想開心啦。我不能代JW去答什麼，只是覺得分開未必是好可惜的事，可能會更好呢！」

陳瀅10年間參演不少電視作品，大多數飾演跟她外形及性格貼近的角色，在《家族榮耀之繼承者》則收起貪玩吵鬧一面，飾演處事成熟冷靜及斯文淡定的「富三代」律師，她承認跟角色反差很大，今次最大挑戰是跟多名飾演大家族成員的前輩做對手戲，埋位拍攝前背熟對白、培養情緒，還要清楚了解每個角色的性格及關係，做足準備以免失禮人，同自己講不能在鏡頭前怯場。

她從小看羅嘉良、許紹雄、林峯、佘詩曼及余安安等前輩演的戲，想不到多年後有機會合作，好開心！從前輩身邊學到一些做人道理，又見識到他們對工作的態度和專業，真是獲益良多，拍完套劇，有成長了的感覺。劇中飾演她父親的羅嘉良，陳瀅稱之前不認識，拍對手前，羅嘉良提議先傾偈熟落後才拍攝，以助舒緩她緊張心情。她讚羅嘉良外表非常威嚴有氣場，同時又夠細心體貼。飾演她堂家姐的佘詩曼（阿佘），演技好，真人仍保持少女心，好有童真及活潑可愛。

（即時娛樂）