文頌男入公院5天找不出痛症原因︰有錢有得醫 冇錢就等死 (14:24)

前J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診罕見癌症「尤文氏肉瘤」後全面停工，先後接受化療及電療。他在月前（9日）透露病情已有明顯改善，痛楚感覺少了很多，惟上星期（16日）因右背痛及右邊舌頭無力等問題坐救護車入院，留醫了5天。Koba回家後撰寫千字文，控訴在公立醫院留醫期間感覺如坐監、找不到病因、被拖症等。

他說︰「入咗公立醫院住院呢五日，簡直係惡夢。其實我一向都好唔想call白車入醫院。原因就係喺醫院入面其實係好唔舒服。首先，張床一啲都唔好瞓、隔離總會有啲阿伯全天候24小時不停呻吟、怪叫，基本上我每晚都係完全冇覺好瞓。其次，當我痛到叫救命嘅時候，其實係唔會有人即時幫到你。我叫護士嚟，基本上佢哋係幫唔到我，最多都係開啲止痛藥畀我。仲要當我要求攞藥嘅時候，佢哋會同我講：『等多半個鐘啦，一陣佢哋會派藥。』我當時心諗：『你試下你劇痛嘅時候，搵到一個唯一應該能夠幫到你嘅人，然後佢叫你等多半個鐘，我仲要劇痛多一排，你諗下你係咩感受？仲要食完藥之後，我起碼要等多個半鐘之後啲藥先開始發揮作用。』結果，好彩我自己有帶我平時食嘅藥入去，所以我嗱嗱臨食番我自己啲藥，有咩止痛藥都即刻啪曬，再瑟縮咗個半鐘先開始慢慢好啲。」

Koba表示留醫那幾天如坐監，不能落樓散步，每天只可留在病房睡覺及玩手機；院方沒為他紓緩痛症，只給他平日服用開的藥物，醫生亦找不出他上右背痛、右頸痛、後尾枕右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因，最後只寫轉介信叫他出去找私家醫療中心作進一步檢查。Koba續說︰「喺公立入面，就算我出到聲要求，佢哋都唔肯幫我照下腦、頸、胸嘅MRI（因為MRI先係真正最能夠睇到啲地方係咪有問題），每隔一日先同我照一次X光同CT，根本睇唔到任何異樣。其實點解唔一次過一日照晒，要延長我喺醫院嘅痛苦呢？每一日我就期盼住醫生朝頭早嚟同我講報告，因為醫生每一日只係會嚟見我一次，結果佢淨係會問我『仲痛唔痛呀』、『依家有幾痛』、『有冇入嚟嗰陣咁痛』，淨係講兩句，仲好似趕住走咁，要靠我不斷追問。而喺我問嘅同時，佢就一路隻腳向住門口行，好似好唔想答我、好趕住走咁。」

Koba稱明白公立醫院人手不足，但這次經歷令他明白到不少人說過的「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」。他透露曾親耳從醫護口中聽過這句話︰「第一次聽到呢啲說話嘅時候，我係已經劇痛到瞓喺病床度覆診緊，而當時我係再一次畀個醫生拖我症，我嚴重到咁嘅時候，佢仲同我講，叫我兩三個禮拜先後再返嚟覆診再睇吓，我當時係已經覺得自己冇可能撐到多過兩日，然後我聽到呢句說話嘅時候，嗰啲眼淚係不自覺流出嚟，完全停唔到。」Koba強調沒埋怨公立醫院，只是埋怨自己為何那麼窮。他續說︰「如果我一早有錢可以去私家醫院治療，其實呢啲嘢就唔會發生。而我亦都可能早啲可以得到適切嘅治療，唔使因為拖症，而令到我嘅狀況嚴重咗好多。其實由我劇痛，到我入院不停做好多唔同檢查，而嗰啲檢查係不斷拖不斷拖，去到我身體出現咗好多唔同症狀，例如開始行唔到、排泄功能出現問題，先至可以做到治療。如果我一早有錢去私家醫院，結果好可能係我依家身體嘅症狀唔會去到咁嚴重。」

他最後表示︰「雖然我喺公立醫院嘅經歷充滿挑戰同痛苦，但呢啲經歷令我對自身有更深刻嘅反思同領悟，我明白到即使環境艱難、有好多不公嘅事情發生喺我身上，但我選擇保持樂觀同積極面對生活。雖然喺公立醫院住院係好唔愉快嘅經歷，但我唔會埋怨公立醫院，亦都感謝每一位醫護人員嘅付出。我希望公立醫院可以有改善得好嘅一日，令普通市民都可以得到最快捷最適切嘅治療，唔係個個都好似等運到咁，本身有得醫都變成冇得醫。」

（即時娛樂）