姚子羚揚言改造冼靖峰「男仔變男人」 Archie嚇到大叫 (14:58)

胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰（Archie）主持的旅遊節目《一路繁花》明晚（23日）播出新一集，胡蓓蔚及姚子羚變身小影迷，尋找《繁花》中寶總（胡歌飾）經常光顧吃泡飯的夜東京餐館。劇中講述夜東京位於進賢路248號，子羚到達後卻發現這個門牌號碼根本不存在。身為上海通的胡蓓蔚表示全長300米的進賢路，門牌最大只去到240號。她說︰「其實呢條路集食玩買一身，唔同風格小店林立，有本幫上海菜、潮州菜、泰國菜；仲有小酒吧、咖啡店、精品店、古著舖，好有特色。」

《繁花》中寶總與汪小姐（唐嫣飾）之間的感情蕩氣迴腸，汪小姐愛吃的排骨年糕成為兩人的情感印記。排骨年糕由炸豬扒、炸年糕再加酸甜醬汁而成，胡蓓蔚說︰「排骨年糕係上海人嘅童年回憶，直到《繁花》播完之後，突然間又hit番，開到成行成市，上海人一定幫襯舖頭食。」姚子羚品嘗後形容︰「酸甜醬，愈食愈開胃，年糕用大米整成唔黐牙。」她們隨後去到朱家角古鎮，除了一嘗寶總泡飯的標配醬菜，還入住有300年歷史的井亭民宿。

姚子羚在節目中揚言要幫Archie「男仔變男人」，嚇到流汗的Archie大叫︰「唔識、唔知、唔想，你想點？」原來姚子羚找來兩位紅幫裁縫，想將Archie打造成「港版寶總」。她表示傳統的紅幫裁縫店多數是前店後工場︰「1990年代，上海經濟起飛，人人要有一套西裝傍身。當時差唔多每間五星酒店附近就有一間西裝店。」Archie以一席鮑魚宴報答兩位大姐姐。

（即時娛樂）