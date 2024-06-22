姜濤關心Frankie 望外界畀空間 不怕MIRROR關係受影響 (16:40)

MIRROR成員姜濤今天（22日）在酷熱天氣警告下出席在馬場舉行的愛心馬拉松活動，雖然頻頻叫好熱，但強調已習慣在炎熱天氣下工作，不覺得辛苦。他強調沒頭暈，呼籲現場人士多飲水及吹風扇降溫，小心身體。雖然昨天清晨才從巴黎返港，姜濤稱有在飛機上睡覺，沒時差問題。他表示這次巴黎之行沒幾多時間逛街，因此沒購物。談到與盧瀚霆（Anson Lo）跟作詞人黃偉文（Wyman）飯聚，姜濤說︰「我和Anson Lo一同請客，很開心能跟Wyman老師食飯，我們買單也很應該﹗」對於黃偉文稱不習慣由後輩請食飯，姜濤笑言下次讓對方請，又說因這天要出席活動，不能在當地多留幾天。至於有指他與Anson Lo的粉絲追星追到去巴黎，在場外用櫈仔霸位及大叫偶像名字，姜濤稱當時場外有很多不同藝人的粉絲，沒留意是誰的粉絲。他說︰「我很專心參與那場時裝騷，第一次去，在裏面欣賞設施。可有興趣行騷？獲邀請再算。」

隊友陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy連日被揭黑歷史，除曾自爆感情生活混亂、疑是第三者介入Frankie與前度Hei的戀情，更拉埋江𤒹生（AK）、沈殷怡等藝人落水，惹皮寶寶（陳瑞輝粉絲暱稱）及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿。姜濤直言有留意報道，也有關心隊友，但不便評論別人的感情事，應給予當事人空間。姜濤說︰「我不認識Christy，對她沒印象。可擔心報道出現後影響隊友之間的感情？MIRROR經歷了很多事，相信我們之間的關係不會受影響。」他被問到AK有否常撩女仔時稱不知道，表示隊友之間多數是討論音樂及表演，很少談論其他事，也沒談論過Frankie的感情事。

Frankie公開戀情後爆出連串新聞，姜濤被問到可覺得公開感情事會惹麻煩時說︰「未來的事不知道。我會尊重對方意願，對方的意願就是我意願。我們是藝人，公眾人物有一定壓力。怕公開戀情令粉絲不開心？大家喜歡我的音樂，相信私人事不會有太大影響。」談到邱士縉（Stanley）揚言將來結婚不會請他做兄弟，姜濤笑言︰「因為我們太高調﹗相信他只是隨便說說。我們的目的是希望他們開心，祝福就夠，會否參與要視乎他決定。」姜濤最後被問到會否祝福Frankie時說︰「給他空間吧﹗」

（即時娛樂）