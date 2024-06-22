花姐否認「全隻燒雞難handle」照片有弦外之音 (17:32)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy連日被揭黑歷史，她除曾自爆感情生活混亂、疑是第三者介入Frankie與前度Hei的戀情，更拉埋江𤒹生（AK）、沈殷怡等藝人落水，令其粉絲及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿。MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨日在社交網上載全隻燒雞相，留言「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食」，被解讀成是就Frankie感情事發聲。不少鏡粉讚花姐一語中的，望Frankie能懸崖勒馬。

姜濤今天（22日）出席愛心馬拉松活動，在花姐陪同下接受傳媒訪問。當花姐被追問Frankie陷女友的黑歷史風波時，姜濤即時將手上的咪高峰遞給花姐。花姐對姜濤說︰「你應代我拒絕訪問。」姜濤卻說︰「應該是經理人代我拒絕﹗」花姐被問到其全隻燒雞相是否有弦外之音時說︰「我常跟MIRROR討論吃東西時的感受﹗大家有空時，也可以問我進食時的感受。」她被追問是否藉帖文教導MIRROR成員時表示︰「智者才能做到，我不是﹗（是否明白的就會明白？）是，但我沒特別意思，純粹是說隻雞很難handle到。」

花姐解釋日前與MIRROR成員到新蒲崗綵排，在對方推薦下買燒雞吃，但因為她雙手患有濕疹，又沒有膠手套在身，所以就跟對方說「好食，但我處理唔到，我咬兩啖算」。花姐續說︰「大家可能不相信，但的確是我當時所說的，所以當大家有反應，那位隊員對我說︰『花姐，你瀨嘢啦﹗』姜濤一落機也傳訊息給我說︰『花姐，你個story點呀？』我覺得大家不要想太多，Frankie那麼大個人，給他空間去處理。我有慰問Frankie，相信他能處理到。我也希望姜濤早一點拍拖﹗」花姐說完即問姜濤有沒有心儀對象，姜濤笑答︰「就是你囉﹗」

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（即時娛樂）