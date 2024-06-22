梁靖琪入行20年首獲認同感動哽咽 曾因欠缺觀眾緣轉行 (18:35)

梁靖琪（Toby）入行20年，最初以女團「女生宿舍」成員身分入樂壇，後來轉投TVB拍劇，因父母梁家樹、蕭笑鳴當年均是電視台高層而被指靠父蔭。Toby近日接受商台《星光背後》訪問，坦言入行後面對負評居多，甚少受到稱讚，因此憑演出劇集《家族榮耀之繼承者》而首次得到觀眾及爸爸的認同，令她十分感動。Toby哽咽說︰「我本來唔敢接呢個唔討好嘅角色，我形象本來已經唔討好，好驚畀人鬧！其實今次呢套劇出街，頭嗰幾星期迴響都好差，因為觀眾未睇到角色變化同層次。直到重頭戲播之前，我都無上網睇評論，始終我依家做媽咪，唔想帶住負能量照顧小朋友。最後係爸爸send有人讚我嘅評論畀我睇，仲加咗『叻叻』手勢emoji。我收到時好感動，諗起都想喊。」

談及當年不理父母勸阻入行，Toby指父母早已告知她會因其家庭背景面對不少壓力。「女生宿舍」出道2年便解散，Toby說：「出咗一隻碟，銷量反應梗唔好，好難生存。2006年入電視台拍劇，一開始是非比當歌手時更多。性格問題，我已經改咗好多㗎喇。我喺外國長大，同人打招呼會講『yo』、『hey』，當時唔知太friendly原來會令人唔舒服。」

2016年後，Toby沒再為TVB拍劇，曾任健身教練、婚禮統籌及開設公關公司，她坦言是為了生活及聽從父母意見︰「我嗰時拍劇拍到中段，畀人鬧埋父母，好唔開心，覺得為乜呢？依家我有仔女就明白，最辛苦就係父母，點會有父母想聽到人哋長期奚落自己啲仔女？如果有人長期奚落我兩個仔，我會好唔開心囉！我終於明白點解佢哋中間叫我放棄拍劇，佢哋話：『你唔好做啦！搵過第二份工啦！點解你仲唔肯放手呢？』做極都唔討好，事實係當年我未拿捏到，根本無觀眾緣，咁咪去開婚紗公司，又試吓搞飲食。」至於近年重投幕前拍劇，Toby解釋：「我好鍾意嘛，到呢刻都好鍾意，係我夢想。我依家終於同阿仔講，媽咪無放棄過自己夢想，如果你有夢想，都唔好輕易放棄。」

Toby首段婚姻只有短短2年多，她直言當時太心急，未夠了解對方就結婚，之後才發現大家方向不一致，結果很快就分開了。離婚後數年，Toby透過朋友認識現任丈夫施雋賢（Jonathan）。她說︰「第一眼就覺佢好靚仔﹗剛認識嗰陣，我搞緊一個慈善活動，佢連續5日都嚟探我，兩個人坐喺沙灘傾偈、飲咖啡，之後慢慢約會，發現好夾，就一齊咗。我唔再咁急，人要長大，其實我同佢好多嘢好夾，大家都鍾意動物、做運動，亦因為佢令我信番主。」Toby與施雋賢拍拖兩年於2019年結婚，她同年懷孕。Toby否認奉子成婚︰「其實老公話有小朋友之前已經想求婚，只係先後次序唔同咗。」

（即時娛樂）