谷德昭讚邱士縉有喜劇潛質 爆雷頌德辭演《龍咁威》過程 (20:23)

陳詠燊、盧鎮業（小野）、黃綺琳、馮志強、甄栢榮等擔任主持的ViuTV節目《導演‧門2》，明天（23日）新一集請來谷德昭及《不日成婚》系列導演陳茂賢現身。兩人被問到為何喜劇演員愈來愈少時，谷德昭直言︰「因為唔夠型﹗做喜劇邊有得去康城行紅地氈呀？」談到新一代年輕演員，谷德昭點名稱讚凌文龍、陳湛文、岑珈其及邱士縉（Stanley），說他們有演喜劇的潛質，而張繼聰就更不用多說。陳茂賢透露想找陳卓賢（Ian）演喜劇︰「我覺得靚仔不應只局限演靚仔角色。如果靚仔演喜劇能成功，才真的長拍長有。」

谷德昭回憶初入行做編劇時，曾請教當時同為編劇的馬偉豪導演如何寫劇本，當時馬偉豪給了他一個已拍成電影的劇本，然後對他說：「你睇一次個劇本，再睇一次套戲，再睇多次個劇本，你就識寫㗎喇，Bye bye！」身為馬偉豪徒弟的陳詠燊聽後忍不住大笑︰「好係佢﹗」谷德昭和陳茂賢在節目中道出一些鮮為人知的趣事，原來《不日成婚》最初的電影名叫《殺精36小時》，後來陳茂賢覺得戲名很難和女士一起看才決定改名。主持們及谷德昭聽到後笑說︰「如果用《殺精36小時》這戲名，電影應該會大發。」谷德昭大爆選角趣事，原來《龍咁威》最初屬意鄭中基、張達明和雷頌德主演，但雷頌德試完造型及圍讀後毅然辭演，更疑惑地說︰「呢啲咩戲嚟㗎？我搞唔掂﹗」谷德昭稱他當時只好說句不要勉強。

（即時娛樂）