高海寧回南京家鄉大受歡迎 期待《新聞女王2》劇本有驚喜 (23:43)

高海寧於南京出生，13歲移居香港，近年演藝事業發展理想，去年憑熱爆劇《新聞女王》人氣勁升，並在無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》獲最佳女配角。她今日現身南京ifc商場，出席星耀主題見面會，吸引大批粉絲到場，她開心跟粉絲近距離互動。

高海寧表示南京對她來說太熟悉，但很多地方隨著發展改變很大。問到《新聞女王2》正籌備開拍，她如果參演角色發展會如何？她說：「我也是這樣問監製鍾澍佳先生，因為現在我們沒有收到劇本，但是他已經有初步的構思，所以每次見到他都會忍不住想要問，我演的許詩晴角色之後怎麼樣了？他說不要心急，等我一下，到時候你就知道啦，一定很精彩的。然後我就問他，那我的感情生活呢？我是真的結婚了嗎？還是怎麼樣怎麼樣。他都說不要心急，一定有驚喜。所以我現在也回答不了，大家就等他公布，我也很期待，等待原班人馬回歸，大家是不是在裏面會更加有默契。」

高海寧演過數十部劇集，最喜歡的角色是《童時愛上你》的彤彤，飾演因意外變成8歲智商的女孩，是頗難演的，事前做了很多功課。她剛拍完劇集《武林》，有些武打戲分，形容自己像「豆腐」，每次拍打戲都受傷，日前拍攝最後一日戲，手指撞到瘀青。她透露會客串一部電影，非常期待跟一名男演員合作。

（即時娛樂）