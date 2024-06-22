顏米羔面對負評不反擊 為實現導演夢把握每個工作機會 (22:30)

顏米羔於無綫歌唱比賽《中年好聲音2》贏得季軍，他任職過電影導演、婚禮和演唱會海報攝影師、及保險理財顧問不同崗位的工作，賽後簽約無綫成為歌手，認為從幕後轉為幕前的分別不大。他自言向來有表演慾，做導演時，經常親自示範給演員看，同時又喜歡唱歌，有人覺得他唱歌時似在做戲，是想讓大家聯想更多畫面。堅持行創作路的米羔認為，做導演需要跟其他人多方面配合，由籌備、製作到完成整個過程時間比較漫長；而歌手則可以比較自我和直接。他興奮表示之前向「電影發展基金」的申請資助已獲批，正籌備拍一部恐怖片題材電影，將會同時執導兼演出。

43歲顏米羔以Beyond金曲《海闊天空》形容他的心聲寫照，自覺有種使命感，很想用自己力量去感染他人。即使生活上遇到大小困難，或是遭身邊很多環境因素所限制，都要帶著笑容勇敢面對。像比賽期間，外界對某些參賽者作出與唱歌表現完全無關的惡意中傷，感到有欠公平，他亦是過來人感同身受。「我看過網民對我負評，情緒總有少少影響，如果直接批評、鬧我沒有問題，最反感是煽動其他人一齊去憎恨我就唔好。看完負評自己惟有深呼吸，懶得作任何反擊。可能個樣生得不好，予人串串地錯覺。」

顏米羔當導演不是為賺錢，是他人生夢想。不過在實現夢想之前，要貼地面對生活問題。他現在不放過任何放棄機會，抱著「有job接job」心態，無論是導演、攝影師、演員抑或歌手任何範疇，他不介意分身應付，笑言要學習與金錢打交道做「朋友」。

（即時娛樂）