拉闊｜呂爵安魏浚笙跳唱古天樂《今期流行》掀高潮 (16:47)

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱彥筒（Marf）及陳凱詠（Jace），昨晚（22日）合作演出《拉闊音樂會》。Edan與Jeffrey戴上黑超跳唱郭富城的《唱這歌》，更跟足城城的招牌式踢腿；接着又模仿古天樂、黎明唱出《今期流行》及《眼睛想旅行》。雖然他們唱跳《唱這歌》時一度腳震震企不穩，但現場氣氛high爆，掀起音樂會高潮﹗Jeffrey Solo時僅穿上黑色西裝外套騷胸肌，台下樂迷大叫「除衫」，他拒絕並強調「冇腹肌呀」﹗他獻唱歌曲《傢俬》時失準走音，立即不滿地搖搖頭。Edan彈琴登場，跟Jeffrey合唱《一表人才》後，再跳唱新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in“E”minor》。Jace性感現身扭腰演唱，又與Marf一同勁歌熱舞。Marf獨唱《TXT or Call》時，Jeffery現身伴舞，更公主式抱起她。

音樂會尾聲，Edan說︰「今晚，我們第一次演拉闊音樂會，也是Jeffrey第一次上那麼大的舞台，對我們來說一點也不簡單﹗很難得可以玩那麼多東西，但準備時間緊拙，大家也很忙，所以做到想做的表演已很滿意和開心。希望大家看到我們的青春火花﹗今晚音樂會的主題是『青春』，大家感不感到青春氣息？雖然我已過了青春的年齡，但青春是生活態度和看法。我相信自己50歲時仍然青春，有團火和拼勁，就一樣青春。」Jeffrey談感受時眼紅紅，他哽咽地說︰「沒想過可以上這個舞台﹗」Marf稱很開心能跟4位拍檔合作，Edan笑問是哪4個人，自知說錯話的Marf笑稱包括總監。Jace嫌不夠喉，希望未來能跟他們有更多合作機會。

（即時娛樂）