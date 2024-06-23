呂爵安聞花姐燒雞相爆笑說天意 指Frankie AK同場不尷尬 (17:53)

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱彥筒（Marf）及陳凱詠（Jace），昨晚（22日）合作演出《拉闊音樂會 》。4人完騷後受訪，Jace直言一場不夠喉︰「萬眾期待，但演出很快就結束，希望未來有更多合作機會。」Marf此時發現Jace的妝容有問題，立即為她整理。Edan望見大叫「So Sweet」，但不想獲Marf同樣對待。Jeffrey罕有跳唱，獲3位拍檔盛讚，說他「贏晒」。

Edan說︰「Jeffrey不擅跳舞，他很勤力練習，在巴黎參與時裝周活動期間也不停練習。他能在短時間有此成績，真的不簡單﹗Jeffrey第一次上大舞台，有此表現很難得﹗我第一次上舞台時，驚到傻﹗」談到他在台上取笑Jace年紀大，Edan稱只是開玩笑，他與Jace一樣覺得只開一場不夠喉︰「我們構思了很多表演，但時間少，各有各忙，能齊集4個人的時間更少。要在短時間內做出完整表演，真的很大挑戰﹗」

Jeffrey滿意表現，他談到在台上眼泛淚光時說︰「真的很感動﹗跳舞不簡單，大家的排舞時間不多，我已盡力﹗我在巴黎期間，有時間就在酒店房內練習，滿腦子都是舞步，很大壓力。我很努力記舞步，以為已練熟，但跳唱真的很難，很驚慌﹗」Marf透露男友林家熙（Locker）、母親、契爺及契媽也有捧場，眾人騷前在後台拍照。她否認趁機安排男友見家長，說他們早已見過面。

MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）陷圈外女友Christy黑歷史風波，Edan嘆氣後說︰「別人的事，我不知道，身為外人也不清楚，未能給大家資訊，給他們空間慢慢處理。」談到有Christy的舊社交網帖子流出，指能證明Frankie疑曾一腳踏兩船，Edan表示︰「是麼？我不知道，未細看，不知道是否真的，不方便代答。我又不知道，又不是他最親密的人，不方便回應，給他時間慢慢處理。」對於有傳Frankie及江𤒹生（AK）曾同時追求Christy，Edan被問到可擔心兩人日後同場會尷尬時說︰「要問他們。我不擔心，他們是好朋友，我覺得應該不會。」

經理人花姐（黃慧君）在Ig Story上載完整燒雞相及留言「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食」後，否認是想藉照片「點醒」Frankie，解釋是一名MIRROR成員綵排《拉闊》時請她吃。花姐口中的MIRROR成員正是Edan，Edan昨晚被問到花姐的燒雞相時忍不住笑，並學着花姐的留言模式說︰「呢一條係好嘅問題，但有啲難handle，以我性格係會選擇唔答﹗」Edan及後認真表示︰「這件事真的很搞笑﹗那天是真的那麼巧合，我因為減肥，只吃肉不吃飯，而且是真的常吃那間（燒雞店）。難得花姐在，我就說『不如食嗰個啦！好食喎』。晚上，我看到她那個Story，我都是沒反應的，後來看到大家談論這件事，我真的笑了出聲﹗在這個時間...真係。我知道她不是特登，我很清楚知道這件事。有些人經常叫我們小心點，她都要小心點囉，哈哈，真是天意﹗」

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（即時娛樂）