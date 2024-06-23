周吉佩大跳拉丁舞 與顏志恒魏嘉信齊率愛妻上台演出 (19:27)

周吉佩、顏志恒及魏嘉信和他們的太太一同演出，3個家庭的小朋友亦上台獻花。（林蘊兒攝）

周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林銣徫、丁文俊及魏嘉信，昨晚（22日）演出首場《一班好聲音「十」力無限演唱會》。10位「中一生」合唱《打開天空》等歌曲揭開序幕，之後以小組或個人形式輪流演出，周吉佩演唱《夏日Fiesta》時大跳拉丁舞，魏嘉信與丁文俊就齊齊騷肌等。周吉佩、顏志恒及魏嘉信的3位賢內助，更以女團「愛夫堅」姿態現身舞台，跟她們的丈夫跳唱《忘情森巴舞》，幾對夫婦的小朋友更上台獻花，場面溫馨。古淖文、譚輝智、顏米羔及黃劍文幾位「中二生」以嘉賓身分出場，合唱《廣播道Fans殺人事件》時一度甩嘴。

周吉佩、顏志恒及魏嘉信騷後受訪，周吉佩稱夫妻檔演出是大家的共同構思，他表示太太花了很多時間選舞衣及減肥，顏志恒亦說太太有惡補跳舞。魏嘉信表示太太從前是學校舞蹈社成員，跳舞很叻。他說︰「回到後台想到3個家庭演出，感動到眼濕濕。」周吉佩續說︰「3位太太由跳舞到唱歌，一步步來，可以組成中女女團出道。」他們被問到會否提議3女參加《中年好聲音》第三季時，顏志恒說︰「沒想過，她們有工作。」周吉佩表示他們3個家庭已約好騷後打邊爐慶功。

支嚳儀與龍婷合作跳唱《獨家試唱》及《失憶周末》，支嚳儀騷後稱排練一星期便瘦5磅︰「那些舞步要舞蹈員才跳到，我也滿意自己表現，但可以更好，希望下次再向高難度挑戰，跳霹靂舞或做一字馬。」李佳跳唱時俯身兼扭腰，她說騷後獲丈夫讚性感，兒子讚Good Show。周吉佩、顏志恒及魏嘉信均夫妻檔上陣，支嚳儀和李佳被問到會否請丈夫合作演出時，異口同聲表示下次會邀兒子上台。

（即時娛樂）