十大中文金曲｜Dear Jane奪最佳樂隊組合金獎 (20:28)

Dear Jane、Lolly Talk及Beanies，分別獲得「最佳樂隊 / 組合獎」的金、銀、銅獎。（港台網上片段截圖 / 明報製圖）

港台《第45屆十大中文金曲音樂盛典》今晚（23日）在九展Star Hall舉行，女團Lolly Talk繼「最佳進步獎-金獎」，再獲頒「最佳樂隊 / 組合獎」的銀獎。「最佳樂隊 / 組合獎」的金獎得主是Dear Jane，銅獎則是女團Beanies。ViuTV的MIRROR、COLLAR、ERROR均沒有獎。Dear Jane同時憑《為何嚴重到這樣》奪金曲獎。

「優秀流行華語歌曲」的金、銀、銅獎，分別是張學友《又十年》、五月天feat.告五人的《唯一》及劉德華的《道理都懂》。

（即時娛樂）