十大中文金曲｜炎明熹奪十優歌手獎 傳遭雪藏缺席頒獎禮 (21:40)

昨晚完成《拉闊音樂會》的魏浚笙及傳被TVB雪藏的炎明熹，雙雙獲得「優秀流行歌手大獎」。（大會提供、炎明熹Ig圖片 / 明報製圖）

炎明熹（Gigi）傳因拒續約遭無綫雪藏，不獲安排出席今晚（23日）舉行的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。Gigi今晚在頒獎禮上奪得「優秀流行歌手大獎」，司儀在台上稱她因事未能出席，稍後會補頒獎項給她。

同樣缺席的「優秀流行歌手大獎」得主還有陳柏宇及昨晚完成《拉闊音樂會》演出的魏浚笙（Jeffrey），Jeffrey同時憑歌曲《 遺忘了初心的我們》贏得金曲獎。泳兒、JW（王灝兒）及李幸倪（Gin Lee）亦獲得「優秀流行歌手大獎」，Gin Lee同時憑《企好》獲得金曲獎。

（即時娛樂）