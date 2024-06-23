柳應廷馮允謙挑戰高音域演唱 期待合作開實體騷 (23:38)

柳應廷（Jer）邀請馮允謙（Jay Fung）現身其《一首歌的時間》Project，一同演繹歌曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，Jay亦帶來其新歌《在愛面前投降》。兩人在錄音室拍攝一Take過版本時，如演一場高音比試挑戰。Jay是Jer新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》的作曲人，他透露︰「3年前已經好想寫隻歌畀Jer，一直等，依家終於有機會。Jer一做起Send首歌畀我，我就有啲羨慕，有Carl叔叔編曲，將一啲唔同元素放咗落去，例如The Beatles，感覺好實驗性，再加上你嘅Vocal，令到隻歌真係Belong to you。」Jer笑言︰「但隻歌都係belong to you，因為係你作。其實一直好想搵Jay，因為佢嘅作品係超級出色，佢係一位好有實力男歌手，所以腦海本身設定Jay作畀我嘅歌一定係好難唱，結果我都用咗好大段時間去揣摩，加埋歌詞落去先至可以唱到個感覺。」

Jay續說︰「我公司聽完首歌問我，點解呢隻歌你自己唔Keep？就連花姐（MIRROR經理人黃慧君）都問我點解唔Keep返畀自己，咁樣好易俾人呃。不過，寫歌係一樣好Personal嘅嘢，同埋真係要聽到Artist把聲喺我個腦裏面，呢首歌一諗就諗到你。」Jer回應：「我好用心去唱，因為聽旋律就知道真係會好好聽，所以真係要畀心機，唔可以得失你呢首歌。」

演繹過《約齊靈魂在墳墓開生日派對》的一Take過版本後，Jay坦言：「真係好難唱，成日都問自己點解要寫啲咁難唱嘅歌，可能自己都要係旋律好聽，然後夾硬就畀Jer，因為都覺得其實佢都唱得到，畀佢唱啦！幾難都難唔到你！」Jer分析︰「因為Jay Fung本身唱歌嘅Range都好闊，用自己把聲嘅Standard就會寫出嚟都係咁闊，所以同本身作曲人嘅Range有關，證明Jay都係一個好犀利嘅唱作歌手。」

除了《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，Jay亦帶來自己的新歌《在愛面前投降》，兩首歌都是高難度作品。Jay表示：「唔知點解我寫啲歌都係要咁高音咁難，我自己錄歌時喺錄音室唱過好多次，所以好知道有啲位我應該要點唱，例如邊度要用假音，邊度要唞氣。知道Jer唔係好夠時間練，但都唱得好好。」Jer透露他如何在錄音前準備：「我用咗一個禮拜時間操熟首歌，係咁聽，因為Jay啲歌喺Playlist都會聽到好熟，但呢首因為未出街，準備嘅時間唔係好多，但係好好聽，係一首好入心嘅旋律。」

兩人上次合作已經是3年前的網上音樂會，時隔3年，Jay稱看出Jer的轉變：「多咗好多信心，因為3年前第一次合作嘅時候，感到你有啲緊張，但依家絕對係放鬆。」Jer偷偷表示：「依家係識得喺緊張嘅時候扮唔緊張，其實內心都好緊張。」Jer也看出Jay有轉變：「Jay係再超級穩定，佢寫嘅曲風愈嚟愈有層次同味道，特別係佢幫我寫嘅新歌，好好！」Jay即時𢱑撈：「你都唱得好好，搵我多啲寫歌可以嗎？」Jer爽快說好：「冇問題，仲要首R&B。」Jay指他也常常聽到樂迷代Jer邀歌，希望日後有機會成真。

他們均期待將來有機會來一場有觀眾的演出，Jer表示：「Live嘅感染力再強啲，對於我哋兩個都咁鍾意唱歌嘅人嚟講，一定會唱到現場觀眾好入心，好有被觸動感覺。」Jay亦說：「我都想同台演出，因為唔知點解我哋由3年前到依家，一直合作都係網上，可唔可以下次做現場騷？」Jer聽到Jay的訴求，搞笑地作出呼籲：「聽到呢段說話嘅，記得搵我哋！」

（即時娛樂）