MC認有失誤 唔滿意唱《花海》表現 洪嘉豪拒評AK感情事 (12:20)

MC張天賦在昨晚（23日）舉行的《第45屆十大中文金曲頒獎禮》橫掃5個大獎，成為大贏家，MC表示很開心，但正如他的得獎歌曲《世一》歌詞中「被封榜首，很難負荷」：「多了知名度等於以後音樂路上要更加努力，不過在台上獻唱另一首歌《花海》，不太滿意自己表現，有少少失誤，希望未來做得更加好，對得住拿過的獎。」

對於冧莊「最優秀流行歌手大獎男歌手」及「全球華人至尊金曲獎」兩個大獎，MC感到非常開心和興奮，但開心完第一時間想到未來壓力增多，外界會因為這些獎對我有更大期望，所以一定要努力。」

MC、洪嘉豪（Kaho）與Dear Jane代表華納唱片攞獎最多，Kaho認為所有歌手做歌都竭盡所能，但盡力做歌都未必得到每位觀眾喜歡，他能獲一首金曲獎，得到各界認同，信心增加了，他表示要繼續努力做好音樂。

問Kaho是否要急起直追，明年像MC一起獲多些獎？Kaho說：「他被封榜首，很難負荷，我就未封到榜首，都很難負荷，我都會努力，其實不是說有獎就代表一切，但畀了心機而有獎攞，就當然開心，坦白講，我這首《只要你不尷尬》攞獎都算易， 近一兩年我對自己寫歌信心減少，曾經想過減產，今次攞完獎就希望未來多作歌。」

提到Kaho領獎時預告年底開演唱會跟粉絲聚會，MC指下半年同樣安排了不同形式的演出，目前為演唱會操肌及節食。Kaho另一老友江𤒹生（AK）近日捲緋聞風波，他表示不知情：「沒有刻意找AK，男仔之間很少討論感情事，別人生活不多作評論。」

（即時娛樂）