魏浚笙拉闊演出惹批評 被指掛住去巴黎時裝周 Jeffrey發文解畫 (13:04)

呂爵安﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑陳凱詠（JACE）和邱彥筒（Marf）前晚（22日）舉行拉闊音樂會，Jeffrey佔較多Solo時間，獨唱5首歌，有網民發現他少了和其餘3位歌手互動及合作表演，亦有網民指他跳舞生硬，唱新歌《老積》時曾走音，連他本人也搖頭，但之後他愈唱愈穩。

同時有網民指Jeffrey臨開騷前1星期，仍掛住出席巴黎時裝周，以致在拉闊排練時間不足，浪費表演機會，Jeffrey事後在Threads撰文抒發感受及解畫：「Don't judge a book by its cover，難道每次默默的練習，都要高調大聲宣布讓大家知道，才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備，難道也要全部說出來？每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果，為什麼會演變成這樣的導向，我只是一個熱愛唱歌的人。」

相隔數小時後，Jeffrey再寫道：「我對大家唔住，可能誤導咗大家，我只係見到有人提過幾句，我比較少同大家有collab（合作），係因為去咗巴黎無時間同大家夾而造成，但其實唔係事實，因為我私底下花咗好多心機時間提前去練去學，不過始終無舞步底，好多時join唔到大家太多跳唱，搞到觀感上比人咁樣嘅感覺，覺得有感而發而已，但其實琴（前）晚嘅舞台係超開心又滿足！」

（即時娛樂）