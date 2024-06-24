拍檔廚房｜滕麗名獲老公指定做御用主廚 黃翠如犯規畀貼士蕭正楠 (13:30)

由方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》，今（24日）、明（25日）晚播出的第十和第十一集，嘉賓是滕麗名（阿滕）和蕭正楠（阿蕭），同樣伙拍90後廚師，分別為餐廳行政總廚莫佑和私房菜行政總廚張東正，爭奪最後出線機會。

阿滕表示婚後升呢做家庭「煮」婦，是老公的「御用主廚」，她放閃說：「我老公好鍾意食嘢，但係唔鍾意食姐姐煮嘅嘢，於是一定要我煮。」蕭正楠透露曾在迴轉壽司餐廳做學廚暑期工，自此遇到好吃的會記住種味道，然後回家研發菜式：「屋企有邊個呢？就係得翠如，所以佢係我嘅白老鼠。」

首個回合的「拍檔聯乘」比拼，阿滕與主廚拍檔莫佑合力炮製「串茄核桃沙律」及「金不換頭抽煎雞」，阿滕化身莫師傅超強助手，幾乎所有重要功夫均由她主理，包括斬雞、起骨、調味，有板有眼，翠如指莫師傅對她信心十足，阿滕笑言：「佢冇望過我，自己喺度批緊芥蘭！」

阿蕭組的菜單為「陳皮咕嚕玻璃肉」及「三蔥蟹鉗煎腸粉」，阿蕭獲張師傅傳授正確切「玻璃肉」的逆紋技巧，方便咀嚼之餘，更能提升口感。不過製作主菜時發生小插曲，負責斬蟹的阿蕭不慎濺到在旁觀察的王幼倫：「開蟹唔止有水，蟹殼仲會周圍飛。」

另外，阿蕭在第二回合「藝人五分鐘速煮」時，自創「酸菜和牛拿破崙」出戰，所謂「拿破崙」其實是煎麵底，製作時老婆黃翠如「犯規」給提示：「聽到評判們講話冇乜技巧喎，嗰邊步驟多啲，你就...做番步驟多啲，呢個係我畀你嘅貼士。」不過可能時間太短，「地獄判官」幟哥認為麵底不夠脆。

（即時娛樂）