泰劇翻拍話題作 《被擦掉》BL浪漫 《致我們》夠青澀 (14:07)

Fourth和Gemini自BL劇《我男友是學生會長》後爆紅，不但孖住到亞洲各地舉行見面會，更兩度襲港攻陷港迷芳心。（大會提供）

《被擦掉的初戀（泰國版）》由小鮮肉熒幕情侶Fourth和Gemini擔正（左圖）；《致我們單純的小美好（泰國版）》則由Dew及Prim合演。（大會提供）

泰劇近年氣勢如虹，最新力作有《被擦掉的初戀（泰國版）》和《致我們單純的小美好（泰國版）》兩套純愛校園劇，由外貌與演技俱備的泰國新生代演員主演，兩劇已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可免費收看。

《被擦掉的初戀（泰國版）》：雙男主二度合作冧爆BL劇

改篇自日本同名漫畫，《被擦掉的初戀（泰國版）》講述高中生Atom（Fourth飾）暗戀同班女同學Mudmee（Pahn飾），相傳將喜歡的人名字，寫在擦膠上，愛情便會得到回應。一次Atom向Mudmee借擦膠時，意外發現她寫上另一位男同學Kong Thap（Gemini飾）的名字，同一時間Kong Thap竟然也看到Atom手上擁有自己名字的擦膠，Atom暗戀Kong Thap的誤會便自此展開！

《被》由炙手可熱的小鮮肉熒幕情侶Fourth和Gemini擔正，兩人自BL劇《我男友是學生會長》後爆紅，不但孖住到亞洲各地舉行見面會，更兩度襲港攻陷港迷芳心。今次2人再合作，默契更勝從前，演起CP情節更得心應手。

《致我們單純的小美好（泰國版）》：開朗少女與高冷學霸的青澀戀愛

網劇《致我們單純的小美好》曾被翻拍成人氣韓劇，泰版劇情圍繞青梅竹馬的Chadjen（Dew飾）和Som-O（Prim飾），女生Som-O從小愛慕鄰居學霸Chadjen，可惜Chadjen對女方的告白絲毫不動；直至情敵出現追求Som-O，Chadjen終於直視自己的感情，此時周旋在兩人間的Som-O該如何是好？

（即時娛樂）