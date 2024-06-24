任賢齊成都巡唱撞正生日 吩咐低調不慶祝 否則「反面」 (14:23)

任賢齊（小齊）在成都舉行兩場《齊跡2024世界巡迴演唱會》，適逢他生日，跟萬名歌迷一同慶祝，小齊生日願望是所有人健康開心，他早吩咐工作人員：「不要幫我搞什麼慶祝，禮物不要送，蛋糕不用砌，你們都健健康康，開開心心就已經是我最好的禮物。」還叮囑身邊工作人員：「誰搞慶祝我馬上翻臉。」

問他為什麼不想慶祝生日？小齊表示年紀愈大，愈不歡喜形式化，生活愈簡單愈自在愈好：「開心健康就已經天天也值得慶祝生命可貴了，不必一定規定在生日那天吧？生日反而應該回家與媽媽慶祝，工作完了我會回彰化老家幾天探父母。」

雖然不想搞生日派對，還吩咐不用慶祝，但生日在巡迴演出中度過，歌迷無論如何不肯放過他，成都兩場演唱會一票難求，來自世界各地的歌迷，在22日頭場已經高舉手幅，全部一開口叫就是「生日快樂」，連他演出過後，回到酒店歌迷也圍堵大堂，他邊進門邊大唱生日歌給他聽。昨天23日是小齊生日，小齊也逃不到歌迷發起萬人大合唱生日歌的祝福。

昨晚最後部分，當小齊唱到《有夢的人》時，向所有愛他的人致謝，他台上表示：「我的夢想因為大家支持之下，已經實現，謝謝大家今天給我那麼多祝福，我想把所有的祝福跟現場每一個人分享，希望大家都可以喜樂、健康、平安。或者你現在未追到你的夢，不要放棄，只要堅持面對困難，夢想一定在後面等你。」

演出過後，大隊吃麻辣火鍋慶功，主辦安排了3個變臉大師為他表演，變到最後變了個生日快樂，請小齊上台砌蛋糕，說好了的不慶祝，愈玩愈大，還有拉麵師傅拉小齊上台，用拉麵圍著他不停跳舞，祝長壽永遠圍繞著他，盛情難卻的小齊也接受。

事後他於社交媒體上發文寫道：「說好的不必慶祝，最後還是盛情難卻～日有小暖，歲有小安，何其有幸，年歲並進。這些年一直努力進化，成為自己心中那個理想的大人，今天人生升級最新版本。

願這生可做到不負眾望，願身邊所有認識的朋友都快樂健康，成都所有工作人員辛苦了，感謝大家不是超人，卻一直守護，為我變成了萬能。謝謝小齊家族的朋友們，從世界各地奔波來演唱會支持我。謝謝圈内圈外的親朋好友祝福及問候，我們下站烏魯木齊見！」

（即時娛樂）