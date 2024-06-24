我們與金牌的距離｜保錡吳啟洋力戰曹星如 Phoebus打出漂亮直拳 (15:01)

保錡和吳啟洋力戰有「神奇小子」之稱的香港拳擊運動員曹星如。（大會提供）

ViuTV節目《我們與金牌的距離》今晚（24日）播出一集，吳保錡及吳啟洋（Phoebus）面臨強勁對手，有「神奇小子」之稱的香港拳擊運動員曹星如（Rex）。

未開戰之前，保錡聲稱拳王阿里及泰臣拳賽片段全部看過，更自稱由ICQ年代，已幫自己起了「柔道噴火龍」綽號；Phoebus則幫自己起了綽號「免費送你一把」，Rex聽到保錡綽號時，禁不住笑問一句：「為何是柔道呢？我明明是打拳擊的。」

2人在零技巧下﹐先跟Rex進行熱身賽，每人跟Rex各打一回合，每回合3分鐘，中場休息1分鐘，每打中Rex一下可得1分。保錡首先上陣，甫開始保錡秉承「逃避不是可恥的」信念，在擂台上轉身走避，連在拳賽中擰轉身是犯規也懵然不知。在下半場保錡將打機技能融入拳擊中，把打機手掣次序使出來，什麼L1、R1、L1，然後正方形，恐怕這只有他自己才會明。

輪到Phoebus上場，為了不被Rex怒打，Phoebus在擂台上不停繞圈走避，上半場臨完場前Phoebus成功擊中Rex，但成功需付出代價，下半場一開始，Rex隨即連環進攻，將之前所中的拳十倍奉還，保錡在場邊看到也發出嘩嘩聲！就在Rex鬆懈的一刻，Phoebus打出一記漂亮直拳，命中Rex頭部，連Rex也說這一拳打得清脆，還笑稱給「免費送你一把」打中一把。

捱打之後，2人被安排跟Rex進行一日訓練，包括：防守反擊、移動步法及速度等等。其中一個訓練方法是，3人要把超過6KG重的大圓球用力互擲互接。Phoebus稱這感覺就有如一個很大的拳頭打你一拳，但你不可以避開。面對這些訓練，保錡認真說：「如果繼續拍攝多兩天真的會死掉。」

（即時娛樂）