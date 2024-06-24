葉振棠紅館開騷兼封咪 安歌不獻Sing 觀眾亮手機燈大合唱 (15:17)

葉振棠（棠哥）《葉振棠80告別樂壇演唱會》昨晚（23日）在紅館舉行，羅蘭、胡楓、黃淑儀、連炎輝、盧敏儀和老公孫敬安、黎彼得、鍾志光和麥玲坽等捧場。棠哥身穿銀色西裝以「貓王」Look現身，唱出《Saturday Night Fever》為演唱會揭序幕，他說：「大家好、多謝大家的掌聲，我知道點講多謝都代表不到我對大家愛意，不如大家受我一鞠躬好嘛！」說罷，棠哥向四面觀眾鞠躬以示謝意。

棠哥又指昨晚像回到70年代，在這年代他和在坐很多觀眾都青春無敵，做事落力，但遺憾他一場病後，視力差很多，跟視力的有關工作都做不到，幸好他讀書時學識彈結他，做了Band仔，母親很開通，做什麼也沒所謂，只要搵到食就得。此時，與他曾一齊夾Band「The New Topnotes」的陳潔靈現身，2人合唱一曲《Windflower》。陳潔靈說：「百感交集，當年我只負責獨兩句讀白Windflower，一直渴望跟棠哥有機會合唱，今次終能一償心願，遺憾一直沒有合唱廣東歌，終於到他80歲他良心發現，在紀念大碟合唱一首《找不著藉口》，成為我們的歌曲。好替你開心，很榮幸認識到你，是很難得的緣分。」

棠哥這次邀請了不少圈中好友任嘉賓，包括米雪、雷安娜、劉可、李佳、袁文傑和劉錫賢、Joey Tang、張德蘭、夏韶聲（Danny Summer）。棠哥和米雪合唱《太極張三豐》時，米雪叫棠哥不要封咪，大家不捨得他，棠哥欲言之止，他說：「一陣講個秘密你知。」

專程由加拿大返港的雷安娜，與棠哥合唱《願你待我真的好》後，表示與棠哥是她最敬重藝人之一，很敬業樂業。《中年好聲音》的中一生和中二生李佳和劉可，分別與棠哥合唱《笑傲江湖》和《難為正那定分界》。

張德蘭與棠哥合唱《相愛千萬年》，張德蘭大讚棠哥不單唱歌好聽，人又好好，以前常找她美加登台外，也帶隊充當導遊，帶他們去日本玩。好友Danny Summer和棠哥合唱《戲劇人生》，又自彈自唱一曲送給棠哥：「今（昨）日是你在樂壇最後...」台下觀眾大笑，他解䆁是告別樂壇，而他則明年才告別。

棠哥之後帶觀眾走進武俠世界，唱出多首武俠劇主題曲《大內群英》、《小李飛刀》、《楚留香》、《天蠶變》及《萬水千山縱橫》，向顧嘉煇、黎小田、王天林、蕭笙致敬。當唱到《大俠霍元甲》時，龐景峰赤膊上陣，率武術隊在台上表演，大耍雙截棍，展開一場激烈打鬥，場面熱鬧。

棠哥唱完《忘盡心中情》和《你是我的眼》後，繞場一周跟觀眾握手，然後慢慢步上台中央，將手上支咪放入金色咪架上，正式封咪，台下觀眾大嗌encore。周國豐上台表示昨晚是棠哥首個紅館演唱會，但有一個不捨得傷感封咪儀式。棠哥在眾觀熱烈掌聲下，再次登上舞台，周國豐說：「棠哥真係好狠心，你支咪呢？」棠哥風趣表示：「我唔係無叉用，係無咪用。感受如何？好感動，80歲仍有那麼多觀眾支持。」

由於棠哥已封咪，不可以再Encore，周國豐叫全場觀眾亮起手機，在一片燈海下大合唱《忘盡心中情》，作為送給棠哥80歲的美好回憶，棠哥站在台中央細聽，一臉感動和陶醉，享受及記著這刻。

（即時娛樂）