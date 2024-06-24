葉振棠指申請紅館開騷新例嚴謹 稱葉麗儀有事在身 未能返港合唱 (15:33)

棠哥表示終於完了在紅館開演唱會夢想，他會先小休一會然後再工作。（大會提供）

葉振棠（棠哥）《葉振棠80告別樂壇演唱會》昨晚（23日）在紅館舉行，唱盡多首經典金曲，棠哥還在紅館舞台舉行封咪儀式。

棠哥騷後接受訪問，問他會否不捨得？他說：「開心事，都已經80歲，應休息下。不是以後不唱歌，是不再做個唱，做個唱好大壓力和需要好大體力，今年剛剛好，明年做不知有沒有體力，慈善性質都會出席。（為了做今次演唱會瘦了？）差不多，反而去年因中招和生蛇，瘦了13磅，現在體重已回復。」

棠哥給自己表現80分，覺得有少許瑕疵，因為他不可以用提字機，已經盡量記歌詞，他笑說：「我都讚自己叻。」

問到葉麗儀原本與他合唱一曲，棠哥表示身在澳洲的葉麗儀因有事在身，未能返港出席，而今年亦是葉麗儀丈夫80大壽。

棠哥表示先休息才再工作，都會去旅行，但他說：「最多休息1、2星期便已足夠，我平時不用做騷，每日都練歌，keep住狀態，我本身喜歡唱歌，未來我不做個唱而已。（做封咪決定難與否？）很多朋友勸我都已80歲，休息下，個唱真的需要很大體力，做文化中心好濕碎，做紅館要10倍。」

他開心終於完了在紅館開演唱會夢想：「我和葉麗儀合作想在紅館舉行演唱會，10年申請了8次都不成功，今次終於做到很開心，可能見我不唱，給我機會，我知道有很多歌手爭這個期，現在新例又幾嚴，畀7日期只可以做一場，政府規定4日搭台，因MIRROR事件後，政府要檢查清楚，一日拆台，一日總綵排。我本來想做兩場，傾過但無人讓出來，前後都有人做。（可惜？）都無計，做到一場都開心了，叫完了一個夢想。」

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（即時娛樂）