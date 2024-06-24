楊千嬅上海開騷 3小時唱40首歌 周筆暢單依純做嘉賓 重現《聲生不息》舞台 (16:31)

楊千嬅在剛過去周末，舉行了《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》上海站3場個唱，千嬅家人總動員撐足3場，一連三晚的演唱會，吸引逾33000名觀眾捧場，3場驚喜連連，尾場邀來周筆暢及單依純合唱，重現《聲生不息》經典一幕。

上周五首場上海站拉開序幕，千嬅再次返回上海開騷，以流利上海話與大家打招呼：「你好，我是楊千嬅，因為丁先生（丁子高）家鄉在上海，我嫁過來也懂一點點上海話。」千嬅提到：「對我來說，每一場都不一樣，不管做了多少場，都好像新的一樣，可能一路走來太不容易，我亦相信大家和我一樣，有不同成長經歷，希望唱的每一首歌，都帶給你們一份感覺。」

現場氣氛熾熱，就連Side Track《藍與黑》亦來個全場大合唱；到第2場，千嬅感謝所有觀眾說：「因為有大家支持，才能成就一連3晚的上海返場，在老公家鄉要來搞搞氣氛，很榮幸大家喜歡廣東歌。」千嬅唱得興高采烈時，就說要創下自己人生第一次3小時演唱會，唱了40首歌的紀錄，當然最後一定是唱足40首，千嬅唱得盡興，歌迷亦滿載而歸。

千嬅亦分享到：「這個世界沒有到最後一天，都沒有最這個字，我相信自己還有進步的空間。舞台對於歌手來說，看似很貼近，但其實也可以很遙遠，幸福不是必然的，既然我今天還有氣力，我還是可以堅持的話，每一天每一場，我都會當作是第一場和最後一場的節奏來演出，謝謝大家。」

尾場特別嘉賓，請來周筆暢和單依純兩位好友，合唱《高山低谷》，把當年《聲生不息》的舞台重現眼前。千嬅感謝她們特意過來，兩位一直在忙著工作，她們非常有義氣，大槪1個月前邀請她們，便二話不說答應，心情非常激動。

她們也分享：「《聲生不息》錄影期間的感受是非常深刻，大家一起生活和錄影4個月，遇到那麼優秀歌手，也會讓自己更加努力，更加進步。」

完成3晚演出後，千嬅與台前幕後團隊慶祝。剛完成1年巡演，千嬅表示辛苦過後要奬勵自己，7月將會休息去旅行，陪囝囝和家人放暑假。

（即時娛樂）