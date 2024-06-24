AK自揭跟沈殷怡關係 被Frankie女友爆偷食：全部係佢單方面講 (18:37)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）今天（24日）出席新歌《偽映畫預告》MV首播場，300名生粉（粉絲暱稱）捧場。

對於隊友陳瑞輝（Frankie）女友Christy對AK種種指控，AK全部否認，他說：「我和她有啲共同朋友，有傾兩句，講跳舞話題。」至於他和Christy認識了多久，AK表示不是很久，強調大家有些共同朋友，只講了兩句，但不算認識，他又否認Christy指他主動撩她，他說：「唔算係，𠵱家社會發達，大家都喺網絡溝通。（誰先做主動？）唔記得，我喺網上經過見到，留言咗幾句。」

談到Christy爆他和沈殷怡拍拖，AK否認，對於沈殷怡被拖落水而受到影響，他覺得不好意思，透露自己玩音樂時，已認識對方，一直是好朋友。

追問他和沈殷怡有沒有拍拖？他說：「冇啦。（即曾經拍過？）無呀，我目前單身冇拍拖。（Chiisty又爆你有女友？）佢點知，我都唔知。（真心話？）係呀。（佢又爆你偷食？）我都唔知，全部係佢單方面講，我理解唔到，唔評論太多。」

對於Frankie和Christy之間的感情，他亦不便評論，希過大家給Frankie空間，又指自己和Frankie有深厚感情，絕對相信對方，之後一起工作應不會尷尬，他說：「件事發生後，我都同Frankie通過一次電話，冇重點講Christy，只講最近有唔好新聞，大家專注工作，唔好理咁多，小心啲，唔好做嘢做到失魂。」

問到若見到Christy會否感尷尬，AK表示沒多想，見到再算，現在要面對演唱會難關，要專心練習，至於花姐（黃慧君）貼燒雞照後言論，他表示花姐所指真是一隻雞，他說：「食係好食，但全隻雞，又熱又多油，食時有啲麻煩。（以後識女仔會否小心一點？）會，自己始終是公眾人物，會溝通和了解多啲。」

（即時娛樂）