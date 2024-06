王灝兒(JW)昨晚出席港台《第45屆十大中文金曲》音樂盛典,她奪得「優秀流行歌手大獎」,不過當她領獎後在台上演繹《13歲的天堂》時,有觀眾留意到她邊唱歌邊不停「睇掌」,2分鐘內看了近7次,原來她將歌詞寫在手掌「出貓」,轟她不夠專業。

JW事後在社交平台「自首」,影相展示手中貓紙,她先解釋:「yessss guilty af. Im sorry my brain has been memorizing a zillion songs this month.Max capped joh(意指很內疚,感到對不起,因這個月腦袋記了無限歌曲,超出大腦容量)。」

未知是否見網民不接受她解釋,JW再寫另一段更詳細解釋:「經過15場嘅Broadway show...同埋連接住嘅演唱會...啱啱趕得切去頒獎禮。sorrrrrrrryyy背完舞台劇再要背30首歌,再背四首歌嘅舞步,my goldfish brain really背唔晒所有嘢,下次一定背晒佢!」

(即時娛樂)