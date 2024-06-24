古天樂自揭整餅曾被嫌棄 獻計本土品牌融入香港電影 推廣旅遊業 (20:14)

古天樂（古仔）今年再度擔任月餅代言人，古仔拍攝廣告硬照，換上多個禮服造型，古仔還品嘗蛋卷和禮餅等，他即場向餅藝師傅偷師兼自爆下廚整餅經歷。

跟去年拍攝硬照不同，今年古仔多了個拍檔，就是餅藝大師葉永華師傅，古仔鏡頭後還跟葉師傅交流，原來他試過親自整餅，但都慘遭嫌棄，他靦覥說：「月餅對我嚟講，係一件好難做嘅事，基本上冇咩可能完成，師傅話做月餅最緊要就係要專心同專注去做好個餅，以前我都有試過做曲奇餅，派畀啲老人家食，但畀朋友食完後，個個都叫我以後唔好再整，因為我真係唔識整嘢食。」

身兼香港演藝人協會會長的古仔表示，每年透過轄下慈善基金，派月餅到單親家庭、社福團體等。古仔每年中秋無論幾忙，都回家跟父母食飯，前年對他而言也算難忘，他一邊忙手頭上工作，然後趕回家與家人慶祝：「我哋呢行做冬同埋中秋節都係唔使開工，但係記得有一年，因為宣傳《明日戰記》。嗰一年都要去謝票，但都有趕返去屋企食飯，食完飯再出門繼續謝票，呢一年比較難忘。」

古仔對今次代言的餅店的禮盒特別感興趣，因為各款紙盒包裝均印上不同香港代表性的建築物及景點，成為遊客必買香港特色手信。古仔靈機一觸，指香港電影向來都受外國影迷歡迎，本土品牌不妨植入宣傳，借電影吸引更多遊客訪港，兼搜購特色手信。

古仔言出必行，即時聯想到今次合作品牌，電影主題當然就跟中秋有關，他說：「如果中秋拍嘅題材，我諗係愛情故事，可能嘅話放一啲中國傳統元素裏面，比如嫦娥，我覺得可以諗下嘅，不過香港拍愛情片，就唔知點解比較少啲，但呢個都係一個好好嘅諗法。」

（即時娛樂）