《海關戰線》首映禮 張學友讚霆鋒敬老 自揭身體狀况麻麻 (12:39)

由張學友、謝霆鋒、劉雅瑟、林嘉欣、陳家樂、衛詩雅和關智斌等主演的電影《海關戰線》，昨晚（24日）舉行慈善首映禮，英皇旗下藝人包括溫碧霞、李幸倪和泳兒等捧場，霆鋒媽媽狄波拉（拉姑）驚喜現身，帶同《中年好聲音2》的至愛譚輝智、顏米羔和劉威煌等捧場。

學友和霆鋒在台上分享拍攝點滴，學友被問到戲中角色患有躁狂抑鬱症，如何演繹時，他透露自己亦曾有過差不多的症狀，所以除看有關資料，亦將親身經驗作參考。相隔多年再與霆鋒合作，學友指現在的霆鋒更認真和執著；霆鋒承認對自己要求愈來愈苛刻，說他為學友親自作的電影主題曲《很遠的地方》，霆鋒感謝學友答應肯唱。

學友和霆鋒一起受訪，學友笑指身兼動作指導的霆鋒敬老，非常尊重他，讓他拍動作鏡頭拍得很舒服，他說：「他非常將就我，睇起上來我好似好打得，但其實唔係咁辛苦。雖然已有一段時間冇拍動作片，但冇唔習慣。」霆鋒讚學友厲害，無論協調和記性都很好，武術組稱學友做「影印機」，只要看一次示範，便能做出來。

學友早前感染RSV（呼吸道合胞病毒），問到目前身體狀况，他說：「麻麻哋，之前感冒未完全痊癒，剛喺鄭州做完演唱會，還可以。」說到他快將63歲生日，問他如何慶祝？他說：「會放一星期假休息。（去旅行？）行到就行。（跟女兒同行？）大女要返工，細女快將返港，未知會否同行。」

（即時娛樂）