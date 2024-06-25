海關戰線｜拉姑帶《中年2》譚輝智捧場 霆鋒唔呷醋 盼明年在港開騷 (12:49)

謝霆鋒媽咪拉姑帶同帶同《中年好聲音2》的譚輝智、顏米羔和劉威煌等捧場，霆鋒表示不呷醋。（鍾偉茵攝）

謝霆鋒﹑張學友﹑劉雅瑟﹑林嘉欣﹑陳家樂﹑衛詩雅和關智斌等合演的電影《海關戰線》，昨晚（24日）舉行首映禮。霆鋒媽咪狄波拉（拉姑）驚喜現身，帶同《中年好聲音2》的譚輝智、顏米羔和劉威煌等捧場。

霆鋒被問到拉姑有新寵譚輝智，而且是對方忠粉，會否呷醋？霆鋒直認知情，他說：「我點會呷醋？我阿媽經常提起佢哋，話唱得好。（譚輝智捧場，想見他嗎？）稍後會有機會見面。」

霆鋒在戲中不乏危險動作場面，表示母親知到他的習慣和原則，會有點微言，但知道他一定會堅持，說：「所有動作場面，我全部親身上陣，太多特技就是特技電影，非動作電影。」

另外，提到粉絲期待他在香港舉行演唱會？他表示盡力，有構思過，但他手上還有兩部電影，未必可以很快實行，有討論過明年，要看檔期再作決定。對於女友王菲被指打扮似足他，霆鋒表示沒留意，

劉雅瑟在戲中亦有很多動作場面，直言拍得很辛苦，亦曾受傷，但傷勢已痊愈。對於首次與學友合作很開心，遺憾對手戲太少。

林嘉欣指有兩場開槍戲，為了應付拍攝，事前去練開槍，共射了100發子彈，拍攝時不覺得困難，由於霆鋒要她邊跨欄邊開槍，很難協調，說：「試戲時好暢順，但拍攝時我撞到瘀晒。」今次是她第3度和學友拍戲，說：「愈演愈愛他，呢種愛係唔吃力，唔需要勉強，因為合作已多年，又係演情侶，我只希望下次唔好再苦戀，可以有個完美結局。」

衛詩雅在戲中圓夢與霆鋒演情侶，笑言可惜沒咀嘴戲，希望可以下次可達成。關智斌在戲中與霆鋒是同事關係，雖然多動作鏡頭又真實，有很多危險性，但仍想跟霆鋒合作。

相關新聞：《海關戰線》首映禮 張學友讚霆鋒敬老 自揭身體狀况麻麻

（即時娛樂）