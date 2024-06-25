炎明熹傳被雪藏後 首發長文告別九展：創造多個美好回憶 (13:40)

炎明熹（Gigi）傳不續約無綫而被雪藏，前晚港台頒獎禮Gigi雖獲頒十優，但因有事缺席未有現身領獎，令傳聞甚囂塵上。Gigi昨晚（24日）在Ig發長文告別九展，Gigi貼出多張曾在九展演出的照片，並表示九展為她創造了多個美好回憶，見證住她一路成長。

Gigi憶述最初在九展是參加一個唱歌比賽：「我感覺應該是最有活力最青春的一次比賽了，因為我竟然自己第一次排舞，和三個女仔一齊跳舞之餘，還獨唱了鄭秀文前輩的『捨不得你』總共兩個項目。雖然那次生病了，也走音了，好瘀、非常瘀，因為未試過咁瘀，所以場景還在我的腦海歷歷在目。慶幸最終組合的項目順利贏了，拯救了受挫的我，想想還是很刺激很美好的。」

Gigi表示第2次踏上九展舞台是參加學校唱歌比賽，但那次她又生病了；第3次踏上九展台板，已是參加《聲夢傳奇》，當時她開始用炎明熹身分表演：「那時的我踏入九展時一種莫名其妙的親切感就湧了上來。誒？呢度咪係我之前比賽嗰度囉？然後就喺度傻笑。」

第4次則是擔任胡鴻鈞演唱會表演嘉賓：「那種興奮及神奇感覺真的筆墨難以形容。」第5次則是她和JW（王灝兒）舉行的小型音樂會，亦是她在湖南參加完《聲生不息》返港後的第2個工作，該次應是她人生首次在舞台上唱這麼多首歌。

接著第6次亦是她出道以來最重要的一次，就是在九展舉行的個人演唱會：「不敢想像自己真的可以，真的沒想到；更沒想到公司給了我一個這麼珍貴的機會。一直對自己缺乏信心的我，不敢相信自己可以完成這項艱巨任務；在這期間我清楚看見幕後團隊、同事朋友老師一直傾力幫助，鼓勵我。」第7次則是她和聲夢朋友的一次回憶。

至於第8次亦是最後一次，就是她的個唱補場及加場：「其實我並沒有為了上一次天氣問題延期而不開心，因為我知道『塞翁失馬，焉知非福』，所以會隨遇而安，但是很慶幸很感激公司又再幫我安排，令我可以短時間內再一次踏上這個舞台（本來是要在其他地方開的）。

當然這次我有更加大的壓力，因為怕大家對我有更高的預期，有了先前一次做比較，我其實更加害怕，怕缺少了第一次的那份衝勁，也怕大家覺得我退步（因為覺得自己遠遠還未準備足夠）因此一直畏懼，直至表演的日期越接近，才又記得從前初踏九展舞台的那份放手一搏的初心，還有身邊家人、朋友、同事、老師們對我的好，所以讓我知道無論如何The Show Must Go On。

我好清楚身邊嘅工作人員會因為我受苦，因為我不斷地有新想法不斷想做得更加好，結果是不斷在消耗自己，也消耗著團隊所以很抱歉。尤（猶）幸最後進行的三天表演中都有不同狀態，最後聽到的迴響是我有進步，真的覺得好欣慰，好感激好感激所有幫助我與我同行闖關的所有人和事物。

還有一些是在Band房綵排的日子，但是沒有照片，謝謝九展為我帶來的神奇力量，所有的東西都記憶猶新，亦有很多第一次。不知道還有沒有漏呢？呢啲回憶真係燒腦（因為寫完之後我好似發熱緊）即使你的樣貌不復存在，但你的靈魂與我同在，咁我算唔算係九展留低咗好多腳毛？算啦，一步一腳印好似斯文啲。」

（即時娛樂）