馮允謙炎夏穿皮褸披圍巾拍MV 風扇冷貼自我催眠抗熱 (14:55)

Jay不是熱到傻，是工作人員給他的退熱貼、降溫噴霧和風扇，加上他自我催眠的神奇力量。（大會提供）

今次新歌 MV女主角Jackie，曾在Jay另一首作品《給缺席的人唱首歌》MV中，飾演少女版媽媽，她在今次MV現場與Jay「相認」。（大會提供）

「唱作王子」馮允謙（Jay）推出今年第3首派台作品《在愛面前投降》，Jay日前在酷熱天氣警告下，穿皮褸圍巾皮靴拍MV，爬高蹲低走過森林，他竟然笑說：「有啲凍！」

Jay不是熱到傻，是工作人員給他的退熱貼、降溫噴霧和風扇，加上他自我催眠的神奇力量。他說：「個場景就好似去咗一個末日世界，我除咗行嚟行去，仲要爬上爬落和走入樹林，因為啱啱落完雨，周圍好多蝸牛，要好小心行，唔好踩扁佢哋。氣溫30幾度，我不停催眠自己得10度，途人見我著成咁仲成面傷痕，都被我嚇襯，以為我傻咗，多謝公司同事對我好好，風扇、冰貼和噴霧幫我降溫。」

Jay在MV中以一個「隱形的旁觀者」見證一對情侶，由求學時期到拍拖，男方因病無法繼續相愛，向女方求婚，相約下世再續前緣，這一段深情告白令鏡頭外的Jay感動，戲中擁抱女主角時流下真眼淚。

「明明係一個好sweet嘅故事，但係個結局好凄美，佢哋拍求婚戲時真係令我好感動。（唔做MV主角？）我同導演溝通嘅時候，覺得由其他人演會更適合，因為由讀書到拍拖，我著校服唔係好夾，𠵱家以旁觀者睇佢哋感情發展效果更好，相比我做唔做主角更加重要。」

MV中Jay見到這對情侶的故事，想到自己的女朋友，在衣袋掏出「女友」的相片，這是導演用AI設計，Jay向工作人員介紹她叫Jenny，非常搞笑。而今次新歌 MV女主角Jackie，曾在Jay另一首作品《給缺席的人唱首歌》MV中，飾演少女版媽媽，她在今次MV現場與Jay「相認」。

（即時娛樂）