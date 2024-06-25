反黑英雄｜朱晨麗親身上陣激鬥李善恆 拍箍頸戲險命懸一線 (15:19)

阿軒（陳山聰飾）在一次任務中重遇祖耀（袁偉豪飾），二人隨即展開正面交鋒，山聰不顧安危飛身躍上祖耀車頂，祖耀亦不顧軒神生死全速開車務求擺脫追捕。（大會提供）

由陳山聰、張振朗、袁偉豪（ Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等合演的劇集《反黑英雄》昨晚（24日）首播。

首集劇情緊湊，短短1小時已接連上演3個動作場面，有群戲、有飛車戲有單打獨鬥戲，接連不斷的槍戰、埋身肉搏及飛車場面，當中不少設計更是硬橋硬馬，呈現「港式暴力美學」。

其中一場動作戲由演反黑Madam彭穎琪的朱晨麗（朱朱）演出，她與飾演毒品拆家周龍的李善恆的一場埋身肉搏戲相當搶Fo！2人拳來腳往激戰一輪，朱朱將大隻仔李善恆撻爆玻璃。談到打戲連場，朱朱說：「第一次演戲畀人打，之前都係做啲比較好打嘅角色，但今次對手全部都係重量級，好勁、好打得！知道要接呢個角色後，我都特別操弗自己，武指同導演都好惜我，知道我係舞蹈員出身，特別設計咗啲我比較擅長嘅動作畀我，等我打得靚啲之餘，觀眾都睇得好爽。」

談到與李善恆激戰打鬥戲，朱朱透露箍頸、撞假天花等都是後來加插：「佳導（鍾澍佳）睇咗第一次拍攝後，覺得呢場戲有好多細節位，可以拍得精彩啲，所以拍咗第2個版本，加咗啲箍頸、撞天花板同埋一嘢揈落牆呢啲動作。」

朱朱續指很多動作都是親身上陣，並透露拍攝被箍頸戲時險生意外：「我其實出現咗失誤，原本我係要好快咁伸隻手指入去條電線度，等佢唔好箍得咁實，但係嗰吓我失誤擺唔到隻手指入去，當時我又嗌唔到出聲（示意失誤），標晒眼水咁，同條脷係好自然咁樣伸咗出嚟，大家都唔知我失誤，以為我係演緊戲，好彩最後都冇事，導演都話嗰一Take係最好！」

（即時娛樂）