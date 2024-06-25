Winka首次作曲靠即興 好姊妹Candy變聽眾出耳助攻 (16:29)

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka），昨日（24日）推出今年首支個人單曲《下回分解》，今次歌曲以愛情為主題，透過一段曖昧故事，勾起大家昔日單純地去愛一個人的感覺。

為配合歌曲浪漫氛圍，Winka遠赴日本拍MV，找來當地演員擔任男女主角，不過論到歌曲特別之處，莫過於今次由Winka親自作曲，亦是她加入COLLAR後首次作的歌曲。

Winka透露今次是跟音樂製作人蘇道哲（阿道）共同創作，她坦言創作靈感主要是即興：「我作曲未必好似大家想像咁，坐喺琴前邊彈邊唱，我通常都喺街度，見到特別嘅嘢，就會用手機拍低，然後Send畀唔同人收集意見，繼續創作。」

她續說：「創作期間都有遇難題，就係我一開始腦入面有副歌部分，但唔知點樣延伸，阿道同我一齊完成埋整個Melody！佢寫完一句，我唱嘅時候又隨當下感覺去唱，會唱咗另一啲音，大家互相改大家嘅melody，共同創作出首歌，我都係第一次用咁嘅方法創出歌曲，都幾enjoy呢種模式。」

Winka表示在她創作副歌部分時，她曾致電給隊友王家晴（Candy）問意見， Winka說：「 我畀咗兩個方向嘅melody佢聽，問佢作為聽眾感覺，所以嚴格來講，Candy都有功勞！」

Winka到日本拍MV，亦是繼去年COLLAR團綜及團歌拍攝後，再度赴日本，她表示：「咁快又1年，今次嚟日本最大分別冇其他姊妹，感覺好唔同，有啲掛住佢哋，好似食嘢嘅時候，冇佢哋喺隔籬，啲食物好似都冇咁好食；尤其飲生果汁嘅時候，特別諗起我哋拍團綜同團歌《idc》嗰次，大家經常都會去便利店榨果汁飲，希望下次我哋拍團歌時，可以再去遠啲地方度拍。」

談到日本拍攝趣事，Winka覺得MV中男女主角非常匹配，笑言想當「月老」撮合2人：「現實世界佢哋當然唔係情侶，但我哋全部人望住佢哋，大家都覺得佢哋好登對，大家都好調皮想撮合佢哋！」

（即時娛樂）