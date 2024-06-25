婁峻碩香港開騷狂收內衣 除衫騷肌冧歌迷 跟未婚妻放閃 (17:12)

婁峻碩在個唱中攬實未婚妻焦凡凡放閃，同時他在演唱會除衫曬肌，Man到爆﹗（大會提供）

台灣男團五堅情成員婁峻碩（SHOU）的《上漲SHANG ZHANG》香港站，日前在西沙創夢館順利完成，全場1200名觀眾爆滿全場！開場時婁峻碩大騷廣東話，還在台上搞笑爆粗：「Sorry！我們沒有嘉賓，我不會脫衣服的，不要不要！」但他難敵歌迷熱情尖叫，即場除外套曬肌：「這才是第一Part！再脫？不要嚇我吧？」

婁峻碩當晚唱了近30首歌，除了高中同學站台彈結他外，未婚妻焦凡凡和父母都捧場。當他演出《Just break up》時，他再三強調Tyson Yoshi未有到場，更即席揀觀眾合唱，偏偏揀中Tyson Yoshi大學同學，相當有緣。演唱會尾聲時，SHOU唱《Till 4Ever》給未婚妻，更走到觀眾席與對方「攬攬」放閃，認真甜蜜。

演唱會期間，不時有Fans拋「內衣」上台，他表示「照單全收」：「我都會帶會台灣的，因為每位Fans的心意、卡片都要留位，只是放在房間愈來愈多，其實我沒計劃騷肌肉，但想到沒有嘉賓，又要想給Fans福利，才決定脫衣服，我心中也是很緊張，即使身材不好被鬧，都是新聞宣傳吧？我沒有叫Tyson Yoshi來演唱會，因為他來了的話，我還能脫嗎？」

SHOU表示一定再來港搞個唱，但這次演唱會足本還原台北舞台，數個LED大熒幕，做出立體效果，並採用頂級音響，媲美紅館級數器材，擔心天價成本嚇怕投資老闆：「今次演唱會製作費很貴，之前做演出場地都很大，今次原封不動搬來香港，應該不會有人會這樣做，只要大家覺得好看就可以。」

提到在個唱不時放閃，他面紅紅表示：「因為一早決定走上樓梯，但她坐在樓梯旁，一定要『打招呼』。」SHOU表示正籌備婚禮，暫時以家宴為主，但都有兄弟的環節，不過他不說太多，一有好消息便會公布。

（即時娛樂）