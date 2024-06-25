周吉佩完成兩晚「好聲音」演唱會感失落 預告年底開個唱 (18:32)

《一班好聲音「十」力無限演唱會》前晚（23日）完成尾場演出，全場爆滿。當晚從港台頒獎禮趕返場館演出的周吉佩（吉吉），唱完《Falling For You》後說：「剛才開場時我去了出席香港電台十大中文金曲頒獎典禮，對上一次以個人身分參加十大中文金曲，已經係08年嘅事，當時以新人身分參加，事隔16年後，很開心可以再次參與頒獎典禮，冇諗過係中年好聲音呢個比賽出嚟之後，一路走一路走，更加係比賽1年多後，可以參加咁大嘅盛事，更加好開心嘅係我得到最佳進步獎銀獎。」

工作人員把吉吉剛從頒獎禮領取的獎座，拿到台上給他，吉吉續說：「我拎埋個獎座嚟同大家分享，你哋全部都有份嘅，多謝你哋，頭先係後台大家都好興奮，因為我覺呢個獎，唔單止係個人獎咁簡單，因為佢揹住咗中年好聲音呢個名，係賦予咗好多鼓勵同肯定比我哋中年人，頭先係頒獎禮唔夠時間講感受，所以我想係呢度再講，得唔得？」

台下粉絲一齊說可以，吉吉再說：「呢一年我好用心去堅持同進步，雖然呢個進步獎遲咗10幾年先去攞，但我覺得呢十幾年冇枉過，對於我嚟講，追求音樂夢想係唔會有停止嘅一日，我哋所有10個中一生連埋中二生嘅四大天王，同埋中年好聲音一同二有冇獎嘅朋友都好，大家都係一樣，大家鍾意音樂就係咁純粹，我哋呢班人走埋一齊就係咁純粹，呢個獎係我哋中年好聲音嘅開始，我希望日後我哋每一個歌手，都可以擺更加多嘅獎項，多謝大家。咁我好想係度揸住個獎唱歌，得唔得呀？」

吉吉唱出《你是我唯一的》時眼泛淚光，貼心粉絲拿紙巾到台前給他。眾歌手唱出《不再猶豫》時，粉絲們把握最後機會到台前送花給偶像，每個歌手也手持花束把整首歌唱完，為兩晚演唱會劃上句號。

吉吉在慶功宴時說：「心情仍然喜出望外，剛才在頒獎禮那邊即時飛車回來演唱會，在台上拿著獎項唱歌時，當音樂響起時感受很大，因為唱到其中有一句『二十個春秋』時，覺得自己捱了10幾20年，是遲來的春天，好多謝公司可以給機會我們這班中年人，我覺得這個獎項只是我們的開始，希望我們每一位歌手接著也會發光發熱。完成了兩晚演唱會是有少少失落感，不過相信我們很快又會走在一起，為大家表演，希望大家會繼續支持和給我們機會，如果大家也支持我的話，我約定大家年尾時見，屆時我會有我個人演唱會，記得支持我。」

（即時娛樂）