泳兒化身女車手 跟樂隊Pandora合作 新歌以駕駛比喻人生 (18:45)

泳兒（Vincy）今年展開新一章音樂企劃，與不同樂隊crossover，繼上首《撞到正》跟Nowhere Boys合作後，這次跟另一樂隊Pandora合作，Vincy還化身女車手，以駕駛比喻人生，享受無拘無束自由，歌曲《Ride It Out》今日（25日）上架。

提到這次跟Pandora合作，Vincy表示近年一直有留意他們作品，風格愈見鮮明，自己亦想嘗試這種groovy style。錄音期間Vincy吸收不少Pandora主音Tony的唱歌建議，她決定捨棄自己既定方法，再加入自己習慣，盼將兩者特色融為一體。

Vincy跟Pandora錄音十分輕鬆，因為他們是「爛gag王」：「佢哋好搞笑，我鍾意搞笑嘅人，我覺得一齊做嘢呢個vibes幾好，但要認真錄音時，大家又會好認真，對每個細節好執着同埋好有要求。錄音時Tony好似大佬咁，我哋喺側邊吹水時，佢會好認真喺電腦面前幫我哋處理音樂，跟住就拉番我哋一齊繼續。」

不論吃飯、逛街、旅遊，Vincy都不喜歡獨自一人，唯獨駕駛例外：「其實我好奇怪，好矛盾，除咗揸車我鍾意一個人，好多時候我都好鍾意同朋友一齊。對於我嚟講揸車係一個忙碌生活裏，一個喘息空間﹑同埋一個我可以掌控我生活節奏嘅小天地，我鍾意自己揸車，有一種可以掌控自己人生、好自由感覺。」她透露首次聽到歌曲Demo時，腦海中已呈現出車的畫面及聲音：「我覺得Pandora喺掌握呢隻關於車嘅歌嘅感覺做得非常之好。」

負責作曲及編監的Pandora，在編曲上亦作出新嘗試，例如加入不同鼓聲營造自由奔放感覺：「作品以Vincy現場表演為出發點，希望大家可以擺動身體，輕鬆咁領略歌曲帶出嘅道理，就係將駕駛沿途經過嘅風景，當做人生每件小事：美好的便盡收眼底，不快的也隨著油門一瞬即逝。」

（即時娛樂）