古天樂未打算開戲院指租金貴 遭入稟追討830萬 稱交律師處理 (20:08)

古天樂（古仔）今天（25日）率領電影《九龍城寨之圍城》演員任賢齊（小齊）、林峯、張文傑、胡子彤，到澳門出席戲院開幕禮，古仔聞悉香港票房只差少許，便成為港產片冠軍，他必會派成員謝票追擊，目標爭取登頂，但他則很難抽身再入戲院：「最近忙拍新戲，在酷熱天氣下，著厚衫在錄影廠開工拍打鬥，激瘦十幾磅，而且拍攝時間長。」古仔最近惹官非，因生意糾紛被唐才智入稟法院追討830萬，古仔稱已交給律師處理。

現場又公布《九》片全球票房已突破9億元，古仔承認已贏少少錢，期待開拍前傳和續集，他說：「因為控制成本，希望安排兩部一齊拍，都想加入很多角色，畀多些機會新人，呢部戲有一個宗旨講傳承，但第一集因為人物太多，女演員戲分減少，再拍希望加多些女角，但要先寫劇本。」

古仔知道觀眾疫情後改變睇戲習慣，但希望做好電影效果，吸引更多觀眾重新入場睇戲。提到黃百鳴旗下的旺角朗豪坊戲院將轉讓，古仔嘆可惜：「戲院租金貴，都要面對經濟轉型，希望香港戲院可以保持下去，都是支持香港產業重要一環。（你有沒有想過開戲院？）嘩，租金好貴喎，好嘅地段要幾百萬一個月，經營一條戲院院線唔係容易的事，暫時未有呢個想法，將來好一點先諗，我寧願用錢拍不同題材電影好過。」

（即時娛樂）