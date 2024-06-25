上海電視節｜《新聞女王》拍電影版 陳曉華回歸對抗Man姐 (21:31)

《新聞女王2》落實於12月左右開拍，劇集總監製鍾澍佳同時宣布《新聞女王》將開拍電影版，他還透露其中一個「特別壞的主播」角色，已落實由陳曉華擔綱。（大會提供/資料圖片）

上海電視節昨日（24日）正式開鑼，無綫今天（25日）於上海舉行名為《Hello Hong Kong．你好TVB》發布會。無綫於劇集、綜藝、新聞資訊節目等各方面均繼續會與內地各平台保持合作。

劇集方面，無綫與內地平台合作推出8部重頭劇，與優酷合作的4部劇集有黃宗澤、袁偉豪及蔡潔主演的《法證先鋒VI倖存者的救贖》、楊茜堯及林夏薇主演的《黑色月光》、陳展鵬、劉佩玥主演的《巨塔之后》及黃宗澤、高海寧、馬國明、陳曉華、譚俊彥主演的《新聞女王2》；另與騰訊合作的4部劇集有陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚主演的《反黑英雄》、陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣主演的《企業強人》、黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，及林保怡、張振朗主演的《刑偵12》，席間播放了《法證VI》、《黑色月光》、《反黑》、《企業》及《懸崖》的最新版本片花。

觀眾期待的《新聞女王2》，於發布會上落實於12月左右開拍，5位主演與劇集總監製鍾澍佳（佳導）上台宣傳造勢，佳導宣布《新聞女王》將開拍電影版：「《新聞2》故事差不多完成了，但我們發現有塊很小的碎片缺乏了，為令故事更完整，我們打算開拍電影版。」

談到外界關注的兩大新角色，佳導透露其中一個「特別壞的主播」角色，已落實由對抗Man姐（佘詩曼飾）的陳曉華擔綱，至於另一個「特別好的主播」角色，暫未敲定最終人選。佳導透露黃宗澤是次的加入，主要任務亦是對抗Man姐。

（即時娛樂）